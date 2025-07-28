Türk Denizcilik Şirketleri AB Emisyon Ticaret Sistemi Kapsamında İncelendi

2024 yılı verilerine göre, AB’nin denizcilik sektöründe karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamaları Türk armatörleri doğrudan etkiliyor.

Raporda, gemilerin AB limanlarına giriş-çıkışlarında oluşan sera gazı emisyonlarının, şirketlerin operasyonel maliyetlerini artıracağı ve bu nedenle karbon yönetimi stratejilerinin önem kazandığı vurgulandı. Ayrıca, sektörün AB ETS kapsamında 2024 yılında ödeyeceği toplam maliyetin milyonlarca avroya ulaşabileceği belirtildi.

Rapor, Türk denizcilik şirketlerinin karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik yatırımlar yapması, enerji verimliliğini artıracak teknolojilere yönelmesi ve yeşil dönüşüm stratejilerini hızlandırması gerektiğini ortaya koyuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

