"Aliağa limanlarına gelen gemi sayısı İzmir'in 3 katı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, mart ayı meclis toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından ocak 2019 mizanının hesapları inceleme komisyonu tarafından meclis onayına sunuldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası mart ayı faaliyetlerinin aktarılmasının ardından sektörel konuşmalarını yapmak üzere toplantıya katılan çeşitli kurum yetkilileri söz aldı. Odanın mart ayı faaliyetlerinin paylaşımının ardından Etki Limanı Deniz İşleri Operasyon Müdürü Kaptan Ahmet İhsan Avcı'nın sektörle ilgili sunumuyla devam etti. Avcı, sunumunda doğalgazın tarihçesi, limanın kuruluş süreci, FSRU ve LNG sisteminin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verdi. İhsan Avcı'nın konuşmasının ardından İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Operasyon Amiri Kaptan Ulaş Emiroğlu, birimi hakkında bilgi verdi. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Operasyon Merkezinin ne gibi hizmetler verdiğini anlatan Emiroğlu daha sonra sektör hakkında merak edilen soruları cevapladı.

"Yelken kulüpleri biz denizcilerin anaokuludur"

Toplantıya konuşmacı olarak katılan diğer biri isim Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporlarının Türkiye'deki yeri ve durumu hakkında katılımcıları bilgilendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Akdurak konuşmasında şunlara yer verdi: "Hepiniz denizcisiniz. Yelken kulüplerini denizci bir milletin denizci bir ülkenin anaokulu olarak kabul edebilirsiniz. Yanı başımızdaki Avrupa ülkelerinde yüz binlerle ifade edilen lisanslı yelkenci sayısı var. Bizim ülkemizde ise 6 bin 500 yüz civarında. Türkiye Yelken Federasyonunun resmi kuruluş tarihine baktığımızda 1957. Aslında 1940'lardan bu yana İstanbul'da, İzmir'de ve Kocaeli'de yelken sporcuları var. Bugün geldiğimiz noktada neden hiçbir adım atılamamış ve bu kadar düşük bir spor dalı olmuş, bunları nedenlerine kısaca değinmek isterim. Bunun önemli iki nedeni var? Birincisi malzemelerimiz pahalı. Sporcu başına düşen malzeme oranına baktığımızda tek bir kişin kullandığı en basit başlama aşamasındaki optimist sınıfı tekneler 10 bin ila 15 bin TL arasında bir fiyat ortaya çıkıyor. İkincisi ise Türkiye'deki mevzuatta yelkenciliğe yer yok. Kıyı kanunumuz 50 metre içine yapılanmaya izin vermiyor. Biz de malum denize sıfır olmak durumundayız. Dolayısıyla bütün yelken kulüplerimiz her yıl kamudan ecrimisil adı altında çok ciddi cezalar almakta. Bu cezalar ne sporcuya ne malzemeciye ne eğitmene ne sporcuya gidiyor. Sadece var olmamızın bir cezası olarak hazineye ödeniyor. Öncelikle bunu ortadan kaldırmak için çok ciddi bir çaba veriyoruz. Kulüplerimizin önünü açabilirsek yani sadece üstlerindeki cezayı kaldırabilirsek onlara büyük bir destek vermiş olacağız. Yani iki konu var; birincisi tekneye ve malzemeye kolay erişim ikincisi ise tesisleşmedeki mevzuat problemleri. Bu iki konuyu hallettiğimiz zaman kulüplerimizin önündeki büyük bir engel ortadan kalkacaktır." Akdurak, konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'e bir yelkenli maketi hediye etti.

"Limanlarımıza gelen gemi sayısı İzmir'in 3 katı"

3E Akademi&Danışmanlık yetkilisi Cihan Yılmaz'ın bilgilendirmelerinin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek mart ayı içerisindeki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Şimşek konuşmasında şunları dile getirdi: "Şubat sonu itibariyle Aliağa'da bulunan limanlarımıza 753 adet gemi geldi. Bu sayı ile bölgemiz, İzmit'ten sonra 2. sırada yer almaktadır. Ayrıca bu sayı İzmir limanına gelen gemi sayısının da 3 buçuk katıdır. Bu gemilerin toplam grosu 15.5 milyondur. Türkiye'ye gelen toplam gemi sayısı ise bu rakamın 10 katı olup 7 bin 400 adet olarak kayıtlara geçmiştir. Bunların da toplam grosu 121 milyondur. Aliağa'da şubat sonu itibariyle yaklaşık 3,5 milyon tonu ihracat, 6 milyon tonu ithalat olmak üzere toplam da 10 milyon tonun üzerinde elleçleme yapılmıştır."

"Denize bakış açım değişti"

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın sunumdan çok etkilendiğini dile getiren Başkan Şimşek, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak sunumlarından dolayı konuşmacı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan bir vurgu yapmak istiyorum; Türkiye Yelken Federasyonu Başkanımızın sunumu gerçekten beni çok etkiledi. Ben de şunu söylemek istiyorum; biz Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak ticaretin bir yanındayız ama sosyal sorumluluklarımızı da çok iyi biliyoruz. Özellikle ben denize aşık biri olarak bugünden sonra denize bakış açım biraz daha değişti. Sosyal sorumluluk projesi adı altında elimizden gelen Aliağamız, Çandarlımız, Dikilimiz, Foçamız ve Ayvalığımız için ne gerekiyorsa şahsım ve yönetim kurulum adına yapmaya hazırız buradan bir kez daha söz veriyorum" diye konuştu.

Ödül töreni 29 Nisan'da

Şimşek, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak gerçekleştirmiş oldukları resim şiir ve kompozisyon yarışması hakkında da bilgi verdi. Şimşek, "Resim, şiir, kompozisyon yarışmamıza 95 adet resim, 7 adet kompozisyon ve 50 adet şiir başvurusu olmuştur. Bu hafta yapılacak jüri toplantısı ile dereceye giren öğrencilerimiz belirlenecektir. Ödül törenimiz ise 29 Nisan Pazartesi günü Tüpraş Sosyal Tesislerinde yapılacak" bilgisini verdi.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri için çalışmalara şimdiden başladıklarını belirten Şimşek, "Programımızı ilgili temsilcilerin bulunduğu komite çalışmaları ile oluşturuyoruz. Liman Başkanlığımız ve AL-DER yönetimiyle beraber güzel bir organizasyon Aliağa'ya yakışan bir gün düzenlemek istiyoruz" dedi. Toplantıya üyelerin yanı sıra Etki Limanı Deniz İşleri Operasyon Müdürü Kaptan Ahmet İhsan Avcı, İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Operasyon Amiri Kaptan Ulaş Emiroğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve 3E Akademi ve Danışmanlık Yetkilisi Cihan Yılmaz konuşmacı olarak toplantıya katılım gösterdi.

Vira Haber