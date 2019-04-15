İngiliz donanmasında skandal!

Rus denizaltılarını izleyecek denizaltının mürettebatı kokainden yakalandı. Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde Rusya donanmasına ait denizaltıları izlemekle görevlendirilen İngiliz HMS Talent nükleer denizaltısının mürettebatından 7 kişinin kokain kullandığının tespit edildiği ve denizaltının bu nedenle göreve başlayamadığı belirtildi.

Daily Mail’in aktardığına göre, 120 mürettebatın bulunduğu İngiltere donanmasına ait HMS Talent nükleer denizaltısında 7 kişi üzerinde yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kokain kullandığı tespit edilen bu kişiler nedeniyle denizaltı mürettebatı, kendilerine verilen Rusya denizaltılarını Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde izlemek gibi ‘hassas bir göreve’ başlayamadı.

Denizaltının görev için cuma günü Devonport Üssü’nden ayrılması gerekiyordu, ancak dün gece hâlâ Plymouth Üssü’ndeydi. Gecikmenin nedeni net olarak bilinmiyor, ancak denizaltıların açılmadan önce personelin tamamının hazır bulunması gerekiyor.

Denizaltının Devonport Donanma Üssü’nde demirledikten sonra mürettebatın bir uyuşturucu partisine katıldığı, göreve hazırlanacakları denizaltıya binmeden önce de zorunlu testten geçtikleri ve sonucun ardından askeri polise teslim edilmeleri talimatı verildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir donanma kaynağı olayı ‘üst rütbeli subaylar için büyük bir utanç’ olarak nitelerken, “Denizcilerin denizdeki çok ustalık gerektiren ve çok hassas görevleri yerine getirmeleri için eğitilmeleri yıllar alıyor ve donanma bir gecelik aptallık yüzünden 7 kişiyi kaybetti” dedi.

Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuya karşı ‘sıfır toleranslı’ olduğu ve uyuşturucu kullanan ve yakalanan her askeri personelin görevden atılacağı ifade edildi.

Vira Haber