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Fukuşima'da nükleer yakıtın tasfiyesine başlandı

Fukuşima'da nükleer yakıtın tasfiyesine başlandı

Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen dev  dalganın sızıntıya yol açtığı Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nde, hasarlı  reaktörlerdeki nükleer yakıtın tasfiyesine başlandığı bildirildi.

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3 no'lu reaktördeki nükleer yakıt üniteleri çıkarılıyor, söz konusu adım santralin topyekun tasfiyesinde önemli bir kilometre taşı kabul ediliyor.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO)  yapılan açıklamada, santralin deprem ve tsunamide zarar gören 3 no'lu reaktörünün  içindeki 566 kullanılmış ve kullanılmamış nükleer yakıt ünitesinin dışarı  çıkarılması işlemine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, nükleer yakıt ünitelerinin çıkarılmasının santralin  topyekun tasfiyesi sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğu ifade edildi. 3 no'lu reaktördeki tasfiye işlemlerinin 2 yıl süreceği kaydedildi.

Santralin hasar gören 1 ve 2 no'lu reaktörlerinde de yaklaşık bin  nükleer yakıt ünitesi bulunduğu belirtildi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve  sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya  neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk  etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin  on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Vira Haber

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