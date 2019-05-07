"Aliağa-Midilli seferleri bizi heyecanlandırıyor"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan Ayı Meclis Toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya üyelerin yanı sıra Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan Turunç ile Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural konuşmacı olarak toplantıya katılım gösterdi.

Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından Şubat ve Mart 2019 ayı mizanının hesapları İnceleme Komisyonu tarafından Meclis onayına sunuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan ayı faaliyetlerinin aktarılmasının ardından Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan Turunç Aliağa’nın Konteynır Limancılığındaki yeri ve gelecek yıllar içerisinde Konteynır Limacılığının geleceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Hakan Turunç’un konuşmasının ardından Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural, kulübü nasıl kurduklarını ve kulübün ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu ve ileride su sporları adı altında Aliağa’ya kazandırmak istediklerini katılımcılarla paylaştı.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural’ın bilgilendirmelerinin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek Nisan ayı içerisindeki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Şimşek konuşmasına da şunları dile getirdi. Şimşek; “Konuşmama başlamadan önce terörle mücadelede şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve kederli ailelerine baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Öncelikle odamız hakkında kısa bilgiler vererek, daha sonra da ülkemizle ilgili olarak bazı istatistikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Resim Şiir Kompozisyon yarışmamızın ödül törenini Tüpraş Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdik. Aliağamızın değerli protokolü, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımızla çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yarışmada dereceye giren başarılı öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Bundan sonraki yıllarda Aliağa Deniz Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacak olduğu protokol ile her yıl bu etkinliği yapmayı arzuluyoruz” dedi.

“İNGİLİZCE KURSUMUZUN İLK SERTİFİKALARINI VERECEĞİZ”

4 aydır oda olarak düzenlemiş oldukları İngilizce kursunun sonuna geldiklerinin altını çizen Başkan Şimşek, “ Bu 4 aylık süreçte üyelerimizin personellerine sağladığımız haftanın iki günü üçer saatten toplam 96 saat süren bir eğitim gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar seviye tespit sınavı yapıp, tüm katılımcılarımıza sertifikalarını vereceğiz” dedi.

“ALİAĞA-MİDİLLİ SEFERLERİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

Aliağa – Midilli seferleri ile ilgili olarak da konuşan Başkan Şimşek şunları ifade etti: “Geçen gün Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ı ziyaretimizde Aliağa-Midilli seferlerini dile getirdik. Tabi başkanda bu konuda çok heyecanlı bizim gibi. O da bu işin biran önce olmasını istiyor. Bununla ilgili Denizcilik araştırma firması ve üniversitelerden gelen değerli profesör hocalarımız denizde alan tetkiki yaptı. 150’den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındı. Deniz dibi taraması veya iskelenin uzatılması söz konusu olabilir. Hocalarımızın raporuna göre fizibilite çalışması yapılarak, Aliağa’da bu hizmeti bir an önce başlatmak istiyoruz” dedi.

“EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT DENİZ YOLU İLE YAPILDI”

Oda faaliyetleri hakkında bilgiler veren Şimşek konuşmasına Türkiye ile ilgili olarak bazı istatistikler paylaşarak devam etti. Şimşek” 2019’un ilk çeyreğinde Aliağa’ya 1.197 adet gemi gelmiş olup, Dikili ve Ayvalık ile beraber bu sayı 1.318’i bulmaktadır. Bu gemilerin toplam grosu23 milyondan fazladır. Türkiye’ye ise 11 bin 724 adet gemi gelmiş olup, geçen yılın ilk çeyreğine göre 6 bin gemilik bir azalma yaşandığı görülmektedir. Aliağa, Ayvalık ve Dikili’de Mart sonu itibariyle yaklaşık 6,5 milyon tonu yükleme, 9,5 milyon tonu boşaltma olmak üzere; toplam 16 milyon tonluk bir elleçleme yapılmıştır. Türkiye’de yaklaşık 115 milyon ton yük elleçlenmiştir. Gemi sayısındaki düşüşten de anlaşılacağı gibi geçen yılın ilk çeyreğine göre 1,5 milyon tonluk bir azalma yaşanmıştır. Aliağa limanlarında işlem gören konteyner adeti yaklaşık 170bin olup, bu sayı 253 bin TEUile2,5 milyon Ton yüke eşittir.Türkiye’de ise yaklaşık 2 milyon 600 bin TEU konteyner ile 1.700adet konteyner yükü elleçlenmiştir. Geçen yılla karşılaştırdığımızda neredeyse aynı gördüğümüz bu verilerde düşüşün konteynerde olmadığını zaten anlıyoruz. 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen dış ticaretin taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ve ithalatın “Deniz Yolu” ile yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. İhracat 10 milyar 20 milyon dolar ile yapılırken, ithalatta bu rakamlar 11 milyar 69 milyon dolardır.Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3.34 artmış, ithalatımız yüzde 21.46 azalmıştır. 2019’un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları görmüş bulunuyoruz. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67 iken, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88.2olmuştur. Buna bağlı olarak; İlk çeyrekte dış ticaret açığımız 15.2 milyar dolar gerilemiştir. Başka bir deyişle bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracatçılarımızın önemli bir başarısıdır. Mart ayında ihracatın lider sektörü 2.9 milyar dolarla otomotiv olmuştur. Ardından, 1.8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etmiştir. İhracatını en çok artıran sektörler de yüzde 95.5 ile savunma ve havacılık, yüzde 25.8 ile gemi ve yat, yüzde 18.9 ile çimento ve toprak ürünleri olmuştur. Martta en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur. Toplam ihracat içinde Avrupa Birliği’nin payı ise yüzde 49 olmuştur” dedi.

Konuşmasını Ramazan Ayını kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek daha sonra katılımcılarla sohbet etti. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Vira Haber