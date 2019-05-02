AFAD'dan güvenli yüzme rehberi

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların güvenli bir şekilde yüzebilmeleri için AFAD tarafından rehber hazırlandı. AFAD'ın internet sitesinden ulaşılabilen rehberde yüzerken dikkat edilmesi gerekenler madde madde anlatıldı, "çeken akıntı" hakkında uyarılara yer verildi. "Çeken akıntı" bir videoyla da anlatıldı.

Buna göre, Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve "sinsi tehlike" olarak nitelendirilen çeken akıntı, "deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntı" olarak tanımlanıyor.

Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki çeken akıntı her yıl yüzlerce kişiyi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor ya da hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülen çeken akıntının gücü, dalga yüksekliği ile artıyor.

Çeken akıntı, bilinenin aksine yüzenleri dibe çekmiyor, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor.

Rüzgarlı havalara dikkat

Rehberde, çeken akıntıya kapılmamak için rüzgarlı havalarda denize girilmemesi, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, can yeleği veya simidi gibi malzemeler bulundurulması, deniz kıyafeti kullanılması uyarılarında bulunuldu.

Çeken akıntıya kapılanların sakinliğini korumasının önemli olduğu vurgulanan rehberde, sahile doğru değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulunabileceği anlatıldı.

Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsuların da tehlikeli olduğu belirtilen rehberde sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi, deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara yalnız girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler

Paniğe kapılmanın boğulmalarda en önemli etken olduğu belirtilen rehberde, panik nedeniyle kontrolünü kaybeden kişinin boğulmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler rehberde şöyle sıralandı:

"Tok karnına suya girilmemeli, ani bir şekilde suya atlanmamalı, derinliği hakkında fikir sahibi olunmayan suya balıklama atlanmamalı, suya girmeden önce ısınma egzersizleri yapılmalı ve su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınılmalı."

Rehberde, boğulan kişinin hayatını kurtarmada ilk yardımın önemine de değinildi.

Vira Haber