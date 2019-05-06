ABD-Çin gerilimi Kuzey Kutbu’na sıçradı

ABD ordusunun Çin’in askeri faaliyetlerini değerlendirdiği yıllık raporunda, Çin’in Kuzey Kutbu’ndaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Pentagon ise Çin’in kuzeydeki hamlelerine karşı içinde nükleer seçeneklerin de olduğu caydırıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Kuzey Kutbu’nda herhangin bir devlet sistemi bulunmuyor. Çin’in, 2013 yılında ‘Arktika Konseyi’ne gözlemci üye olarak katılmasıyla birlikte bölgedeki faaliyetlerini Rusya’nın da desteğiyle daha da artırdığı görüldü.

ABD yönetimi Çin’in asli üye olmadığını belirterek bölgedeki faaliyetlerinin yasal olmadığını vurguluyor.

ABD, ÇİN’İ BÖLGEDE İSTEMİYOR

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanı Amiral James Foggo, geçtiğimiz aylarda ABD'nin, Rusya ve Çin'in Arktika'ya hükmetmelerine ve Kuzey Denizi güzergahını kontrol etmelerine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

ARKTİKA BÖLGESİ

Arktika, 27 milyon kilometrekarelik alana sahip olan kuzey kutup bölgesine verilen isim. Arktika'ya ABD, Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Rusya’nın sınırı bulunuyor.

Bölgedeki doğalgaz ve petrol rezervleri, bölge ülkelerinin dikkatini çekiyor ve bundan dolayı çeşitli sorunlar yaşanıyor.

Yaşanan sorunların çözümü için 1996 yılında Finlandiya'nın önerisiyle 'Arktika Konseyi' kuruldu. Bu konseye iki yıl arayla üye ülkeler başkanlık ediyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ YATAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Arktika hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmalardan 2008 tarihli ABD Jeolojik Araştırması'nda, bu bölgede 90 milyar varil petrol, 47 trilyon metreküp doğal gaz ve 44 milyar varil de doğalgaz sıvısı rezervinin mevcut olduğu bildiriliyor.

Vira Haber