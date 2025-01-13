Aliağa Yolcu İskelesi'nde Sona Doğru

Su içi beton ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı projede gelen ve giden yolcular için kafeteryaların, gümrüksüz satış mağazalarının ve idari ofislerin yer alacağı bina yapımı için zeminde temel atımı gerçekleştirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ‘Kent gelişim vizyonu ve turizm hamlesi' kapsamında hazırlanan Aliağa Yolcu İskelesi projesi, Aliağa ile Ege Adalarını deniz yoluyla birbirine bağlayacak. Aliağa'nın sosyal yaşamına zenginlik katacak proje, ülke ekonomisine ve bölge esnafına da önemli katkılar sağlayacak.

Aliağa'yı cazibe merkezine dönüştürecek

Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Su İskelesi bölgesinde başlatılan Aliağa Yolcu İskelesi Projesi, Aliağa'yı Kuzey Ege'nin cazibe merkezlerinden biri haline dönüştürecek. Toplamda 26 bin 877 metrekarelik proje alanının 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 8 bin metrekaresi park alanı, 11 bin 151 metrekaresi otopark ve yol alanı, 2 bin 136 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı, 264 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı.

Bina imalatı için zeminde temel atımı yapıldı

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan projede dolgu imalatları tamamlandı. Bugüne kadar 42 bin ton dolgu imalatı yapılırken su içi uygulamaları için 3 bin 500 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi. Kronman beton dökümünün ardından bina imalatı için zeminde temel atımı yapıldı. 600 metrekarelik bir alana sahip olacak olan binanın temel atımı yapılırken önümüzdeki günlerde de saha betonlamasına geçilecek. Binanın alt katında gelen ve giden yolcular için kafeteryalar, gümrüksüz satış mağazaları yer alırken üst katında idari ofisler olacak. Limanı kullanan gemilerin gidiş ve geliş kontrolleri de sağlanarak gümrüklü bir saha oluşturulacak.

“Aliağa Yolcu İskelesi, Ege adalarına gitmenin en kolay yolu olacak”

Aliağa Yolcu İskelesi'ni sezona yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Devrim Rıfat Kaya, “Aliağa Yolcu İskelesi, kent turizmine çok büyük katkılar sağlayarak bölge ekonomisini canlandıracak. Ege Adalarına gidişlerin en basit yolu Aliağa Yolcu İskelesi olacak. İzmir'den ve Manisa'dan gelenlerin toplu taşıma ile ulaşabileceği tek yer durumundayız. En büyük avantajlarımızdan biri de 200 araçlık bir otoparkımız olacak” dedi.

Vira Haber