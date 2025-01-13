Belgeselleri Aratmayan Görüntülerle Buz Tutan Gölde Balıkçılık Serüveni

“Antarktika değil Erzincan” dedirten buzla kaplı baraj gölünde balıkçıların bin bir zorlukla yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Erzincan'daki Tercan Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı. Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle akarsular ve göletler buz tuttu. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 25'e düştüğü Tercan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Tercan Barajı'nın tamamı kar ve buzla kaplandı. Tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan baraj gölünde balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

Baraj gölünde balıkçıların kafeslerden yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmadı. Buzla kaplı gölde buzları kırıp, tehlikeye adeta meydana okuyarak balıkçı tekneleriyle kafeslere ulaşabilen balıkçılar bin bir güçlükle ağları kafeslere indirip balık hasadını yaptılar.

“Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz!”

Balıkçılardan Şükrü Adam buz tutan gölde kafeslerden balık hasadını oldukça zor şartlar altında yapabildiklerini ifade ederek, “Bu sene aşırı soğuk var. Göl tamamen buz tuttu, balık kafeslerimiz de buz altına kaldı. Buzları kırarak tekneyle kafeslere varıp balıkları ağlarla çıkarıyoruz. Antarktika değil Erzincan burası. Buradan çıkardığımız balıkları Erzincan, Elazığ, Trabzon'a gönderiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz” dedi.

Vira Haber