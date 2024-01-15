İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Aliağa’da İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
Aliağa’da İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Aliağa’da İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi gözyaşları içerisinde defnedildi.

A+A-

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Nemrut Körfezi’ndeki Habaş Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan bir gemide yükleme yapılırken metal bobin 50 yaşındaki temizlik işçisi Kemal Özdemir’in üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri de tamamlanan Özdemir, Bergama ilçesinde bulunan Kadıköy Mahallesi’nde ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.