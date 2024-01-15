Malta Bandıralı Gemide Kaybolan Türk Denizci Aranıyor

Sahil güvenliğe ait uçak ve botlarla Karadeniz'de aranan kayıp personelden 2 gündür hiçbir iz bulunamadı.

11 Ocak'ta Rusya'nın Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden Malta bandıralı PS Valetta isimli ticari gemide kamarot olarak çalışan M.Ş.'nin (26) 12 Ocak tarihinde kayıp olduğu ihbar edilmişti. Türk sularında kaybolduğu ihbar edilen Türk gemicinin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Suya düştüğü tahmin edilen denizcinin bulunması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından Bartın ve Zonguldak illeri arasındaki 3 bin 720 kilometrekarelik deniz sahasında arama çalışması başlatılmıştı. Olumsuz hava şartlarına rağmen 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 30 personel ile arama çalışmaları yürütülüyor. Havadan uçak yardımıyla, denizden ise botlarla belirlenen aranda tarama yapılırken, zaman zaman belirlenen alanlarda dalgıçlarla su altı taranıyor. Yürütülen yoğun çalışmalara rağmen kayıp denizci M.Ş'ye ait herhangi bir ize rastlanılamadığı öğrenildi.

Vira Haber