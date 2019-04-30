Aliağa’da Kerem Eroğlu, güven tazeledi

Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı hafta sonu Aliağa Ticaret Odası M. Ender Özer Seminer Salonu'nda yapıldı. Levent Üstün başkanlığında Serkan Çulha ve Adnan Yetiş ’den oluşan Divan kurulu yönetiminde gerçekleşen kongreye 64 kooperatif üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede denetleme ve faaliyet raporu okunduktan sonra 2 yıllık Kerem Eroğlu yönetiminin tüm faaliyetleri, denetleme raporları oy birliğiyle kabul edildi.Genel kuruludaki başkanlık seçimini , blok listeyle seçime gidilmesinin reddedildiği kurulda , çarşaf liste ile yapılan seçim sonucu 64 üyenin 56’sının oyunu alan Kerem Eroğlu başkan seçildi. Eroğlu’nun ardından en çok oyu alan Uğur Çoşkun (37 oy) ve Okan Kirazoğlu (32 oy) ile yeni Yönetim kurulu oluşturuldu.

Genel Kurulda yeniden başkan seçilen Eroğlu “Kongremiz bitti, seçimler demokratik şekilde gerçekleştirildi. ilçede balıkçılığının gelişmesi ve Bundan sonra yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımla birlik beraberlik içerisinde olup ilçede balıkçılığının gelişmesi ve balıkçılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan balıkçı esnaflarının sorunlarına çözüm üreterek ,kooperatifimizi daha ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışacağız.” dedi

Vira Haber