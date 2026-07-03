Aliağa'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 3'e Yükseldi

Aliağa Belediyesi iştiraki ALBEST (Aliağa Belediyesi Sosyal Tesisleri) tarafından işletilen ALBEST Ön Plaj, uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle göndere çekilen Mavi Bayrak ile birlikte Aliağa'daki Mavi Bayraklı plaj sayısı üçe yükseldi.

Törende konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten, Aliağa'nın çevre alanındaki başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aliağamızın 3. Mavi Bayrağını verdik. Mavi Bayrak Programı; yüzme suyu kalitesi, can güvenliği, çevre yönetimi ve eğitimi ile bilgilendirme gibi ana başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden değerlendirilen plajlara verilen, uluslararası tanınırlığı ve prestiji bulunan önemli bir çevre ödülüdür. Hepinize bu mutluluğu ve gururu paylaştığınız için teşekkür ediyorum. En kısa sürede Aliağa'nın, İzmir'in ve ülkemizin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasını temenni ediyorum."

Hedef Aliağa'nın Mavi Bayraklı plaj sayısını artırmak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise konuşmasında çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, Mavi Bayrak başarısının sürdürülebilir çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Başkan Serkan Acar, "Geçmişten bize emanet olan denizlerimizin nimetlerinden yararlanıyoruz ancak gelecek nesillere aktarabilmek için onları temiz tutmak zorundayız. Son yıllarda kurumlarımız, kuruluşlarımız ve tüm Aliağa halkımızla birlikte bu konuda önemli adımlar attık. Bunun en önemli göstergesi de Mavi Bayraklarımızdır. Mavi Bayrak; temizliği, güvenliği ve çevreye duyarlılığı simgeleyen uluslararası bir çevre ödülüdür. 2017 yılında Ağapark Plajımız ilk Mavi Bayrağını aldı ve bu yıl üst üste 10. kez bu ödüle layık görüldü. 2022 yılında Polis Kampı Plajımız Mavi Bayrak kazandı. Bugün ise ALBEST Ön Plajımızda Mavi Bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dördüncü Mavi Bayrak için de Çayağzı Sosyal Tesislerimiz adına ön başvurularımızı yaptık. İnşallah Aliağamızın plajlarında dördüncü ve daha nice Mavi Bayrakları hep birlikte göndere çekeriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ALBEST Ön Plaj'da düzenlenen Mavi Bayrak törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, muhtarlar, meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vira Haber