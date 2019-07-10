Aliağa’da transit yakıt ikmali yapılacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Aliağa Ticaret Odası Ender Özer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı'nın açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Aliağa Ticaret Odası Ender Özer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı. Toplantı Mayıs ayı mizanı meclis onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmesiyle devam etti. Oylamanın ardından Haziran ayı faaliyetleri meclis katılımcıları ile paylaşıldı.

“ ALİAĞA’NIN TERSANEYE İHTİYACI VAR”

Toplantının üçüncü gündeminde ise Turgut Reis Denizcilik firmasının sahibi Tolga Turgut gemi bakım-onarımı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Tolga Turgut sunumunda Aliağa’nın tersane ihtiyacının altını çizerken “Çanakkale’den İskenderun’a kadar kıyılarımızda bir gemi bakım onarım tersanesi yok. Özellikle Ege Deniz’indeki gemi trafiğiyle son yıllarda çalışan gemi sayısının artması böylesi bir tesisleşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Çandarlı Körfezi’nde yer alan Aliağa limanı uluslararası bir öneme sahiptir. Dünya denizlerinde gemi sayısı her geçen gün artmakta bu yüzden bakım onarım hizmetlerini gerekli kılmaktadır. Bu konuda odamızın ve siz değerli üyelerimizin de gündemini bu alana yoğunlaştırması gerektiğine dikkat çekmek isteriz” dedi.

“KIBRIS RUM YÖNETİMİNİ KINIYORUZ”

1 Temmuz gecesi İtalyan Bayraklı gemide meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden denizci ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, ekmeğini denizden kazanan tüm denizci camiasının Dünya Denizciler Gününü’de kutladı. Güney Kıbrıs Rum Kesiminin, Türkiye Petrolleri Gemilerinde çalışanları tutuklama kararı çıkarmasına oda olarak tepkilerini dile getiren Başkan Şimşek “odamız olarak yaşanan bu olaylara tepkimizi belirtmek isteriz. Dış işleri Bakanımızın açıklamasını destekliyor, bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin denizci fertleri olarak uluslararası alanda da üstümüze düşen temaslarda bulunacağımızı önemle belirtiyoruz. Hem Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının, Deniz Ticaret Odamız üyesi olması sebebiyle hem de Türk Gemi Adamları uluslararası menfaatleri söz konusu olduğundan bölgesel ve küresel tüm uluslararası denizcilik, örgüt oluşum ve sivil toplum kuruluşları nezdinde Deniz Ticaret Odası olarak elimizden gelen desteği ve takibi sağlayacağız” dedi.

“GEMİ ONARIM TESİSİ İÇİN GEREKLİ MERCİLERE BAŞVURULARIMIZI YAPTIK”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek Haziran Ayı içindeki gelişmeler hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında “Uzun zamandan beri üzerinde titizlikle çalıştığı görüşlerini aktaran Sayın Tolga Turgut’a teşekkür ederim. Konuyla ilgili taleplerimizi odamız olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne ilettik. Acil olarak öncelikle küçük ölçekli bir gemi onarım tesisi için gerekli çalışmalarına başlamak istediğimizi belirttik. Devletimizin de uygun göreceği bir yeri tahsis edeceğinden şüphe etmiyoruz. Deniz Ticaret Odası olarak üyemizin her zaman yanında olmaya çalıştık” dedi.

“ALİAĞA’DA TRANSİT YAKIT İKMALİ YAPILACAK”

Denizde transit yakıt ikmali yapılması gerektiğine dair girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Şimşek 4 ay önce İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın öncülüğünde Liman Başkanının da görüşlerini alarak denizde transit yakıt ikmali yapılabilmesi için bir girişimde bulunduklarını ifade etti. Bu girişimler neticesinde %90 oranında sonuca ulaştıklarının altını çizen Şimşek, önümüzdeki aylarda Aliağa Liman Transit İstasyonu’nda yakıt ikmali yapılabileceğini duyurdu.

“ALİAĞA-MİDİLLİ SEFERLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Midilli – Aliağa seferlerinin de yakın zamanda başlayacağının müjdesini veren Başkan Şimşek, “Aliağa Belediyesi ile ortak bir proje içerisindeyiz. Bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleri Ayvalık’ta gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini ve kısa bir süre içerisinde de Aliağa Su İskelesinde proje anlamında yapılacak olan yatırımlar sonrası çok kısa bir zaman zarfında seferlerin başlayacağını buradan duyurmak istiyorum” dedi.

Vira Haber