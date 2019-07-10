9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İngilizce Bölümü’nün ev sahipliğini yaptığı, 1. Uluslararası Su ile Yaşama Dair Tasarım Sempozyumu’nun ilk gününde Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Melikoğlu ‘’Yüzen Yapılar ile ilgili Temel Gerekler’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oldukça ilgi çeken sunumda; yüzen su yapıları, yüzen evler ve adalar ile ilgili temel kurallardan bahsedildi.Akademik konukların yanı sıra, yüzer mimarlık alanına odaklanmış dünyaca ünlü Hollandalı mimarlık grubu Waterstudio’nun kurucusu ve baş mimarı Koen Olthuis’un da konuşmacı olarak katıldığı sempozyum kapsamında, su ile entegre edilmiş mekanlardan, yüzer yapı modellerine kadar su ile birlikte düşünülmüş tasarım biçimleri, gerçekleştirilmiş çeşitli projeler, İklim değişikliği ile birlikte su ile yaşamanın öneminin anlaşılması gerektiği konuları tartışıldı.Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu; Türkiye’de yüzen objelere yönelik çalışmalar yaptıklarına değinerek, “Türkiye’de yüzen ev ve adalarla ilgili Türk Loydu olarak çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Bu sempozyum Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriliyor. Türkiye 3 bin 800 kilometreden fazla sahil şeridi olan bir ülke. Maalesef yüzen ev ve adalarla ilgili yeterli hazırlık çalışmamız olduğun söyliyemiyoruz. Bir çok farklı kurumu ilgilendirebilecek yüzer evlerle ilgili yasal altyapının hazırlanması lazım, idaremizin bazı çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Ancak hiç de kolay bir konu değil, birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışma yapması gerekiyor. Bu gerçekleşirse, Türkiye’de farklı bir istihdam alanı ortaya çıkar, yan sanayiye hareket gelir, gemi inşa yan sanayiinde de önemli iş alanları oluşur, ihracatımıza da olumlu etkisi olacaktır” dedi.

Vira Haber