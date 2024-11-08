Alışveriş Türklerin En Sevdiği Hobi! Preply Araştırması Ortaya Koydu

Türkiye'deki katılımcılar arasında yapılan ankete göre, alışveriş, %48 oranında en popüler hobi olarak öne çıkıyor. Araştırmanın verilerine göre, alışverişin bu kadar tercih edilmesinin ardında sosyalleşme ve bireylerin kendini ödüllendirme gibi etkenlerin olduğu düşünülüyor. Alışverişin ardından gelen en popüler hobiler arasında teknoloji ve bilgisayar faaliyetleri ile seyahat yer alıyor. İngilizce özel ders platformu Preply’nin sunduğu bu veriler, Türkiye’de hobilerin kültürel ve sosyal eğilimlerle nasıl şekillendiğine ışık tutuyor.

Teknoloji ve Bilgisayar Aktiviteleri de Popüler

Alışveriş dışında, Türkiye’de ikinci sırada yer alan bir diğer popüler hobi teknoloji ve bilgisayar faaliyetleri olmuştur. Teknolojiye duyulan ilginin artmasıyla birlikte, özellikle genç kuşak, boş zamanlarında teknolojiyle ilgili aktivitelerle vakit geçiriyor. Preply’nin en popüler hobiler araştırması, bireylerin bu alanlara ilgi göstermesinin, hem dijital dünyanın sunduğu olanaklardan faydalanma arzusunu hem de teknolojiyle iç içe bir yaşam sürme isteğini yansıttığını gösteriyor.

Seyahat Üçüncü Sırada

Türkiye’de alışveriş ve teknolojiyle birlikte en çok tercih edilen diğer bir hobi de seyahat olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre, seyahat Türklerin %40'ının boş zaman etkinlikleri arasında yer alıyor. Seyahatin yalnızca kültürel bir zenginleşme yolu değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini tanıma ve yeni deneyimler kazanma fırsatı sunduğu belirtiliyor. Preply’nin araştırması, seyahatin Türkiye'de en çok tercih edilen üçüncü hobi olduğunu ve bu hobinin de sosyalleşme ve kültürel keşif aracı olarak değer kazandığını ortaya koyuyor.

Hobilerin Sosyal ve Psikolojik Etkileri

Preply araştırmasında hobilerin bireylerin sosyal yaşamları ve psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkilerine de değiniliyor. Harvard Üniversitesi tarafından alıntılanan bir çalışma, bir hobiye sahip olmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve hobilerin depresyon ve stres gibi olumsuz ruh hallerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Preply, hobilerin bireylerin mutluluk düzeyini artırarak sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirdiğini vurguluyor. Özellikle alışveriş, bireylerin kendilerini ödüllendirme ve sosyal etkileşim sağlama aracı olarak öne çıkıyor.

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Dünyada En Popüler Hobi Yemek Yapmak

Dünya genelindeki katılımcıların %41’i yemek yapmanın en popüler hobisi olduğunu belirtti. Dünya genelinde sırasıyla kitap okumak ve evcil hayvanlarla vakit geçirmek ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. En az tercih edilen hobiler ise, spor yapmak, yazmak ve müzik ile uğraşmak oldu.

Özetle, Preply’nin araştırması Türkiye'de ve dünya genelinde hobilerin bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına göre şekillendiğini ortaya koyuyor. Türkiye’de alışveriş gibi sosyalleşmeye ve kendini ödüllendirmeye yönelik hobiler öne çıkarken, dünya genelinde yemek yapma, kitap okuma ve evcil hayvanlarla vakit geçirme gibi faaliyetlerin popüler olması dikkat çekiyor. Ekonomik koşulların hobiler üzerindeki etkisi de bu çeşitlilikte önemli bir rol oynuyor. Hobiler, bireylerin ruh sağlığını iyileştirme, sosyal bağları güçlendirme ve kişisel gelişime katkıda bulunma açısından hâlâ vazgeçilmez bir yere sahip.

Vira Haber