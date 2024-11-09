İMEAK DTO'nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı Sapanca'da Gerçekleştirildi

Toplantıda oda gündemindeki maddeler görüşülürken, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran sektörel konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Tamer Kıran: "Savunma Sanayimizin Gücü İstikbalimizi Güvence Altına Alıyor"

Toplantıda söz alan Tamer Kıran, TUSAŞ’taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak baş sağlığı dileklerinde bulundu. Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayine sahip olmasının önemine vurgu yaparak, ülke güvenliği için savunma sanayisinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Deniz Ticaretinde Yeni Rekorlar Kırıldı

DTO Başkanı Kıran, küresel deniz ticaretinin konteyner taşımacılığı sayesinde 2024 yılında olumlu bir seyir izlediğini ifade ederek şunları söyledi: “Ocak-Ekim aylarında 136,1 milyon DWT kapasiteli yeni gemi inşa sözleşmeleri yapıldı. Çin'in gemi inşa sektöründeki liderliği devam ederken, yeni gemi fiyatlarında yılbaşından beri %7,7'lik artış kaydedildi."

KDV Düzenlemesinde Denizcilik Sektörü İçin Yeni İstisnalar

Kıran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV düzenlemesinde yapılan değişikliklerin deniz araçlarının imalatı ve liman hizmetlerinde istisna getirdiğini belirtti. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmelik Taslağı hakkında oda görüşlerini bakanlığa ilettiklerini söyledi.

Metehan Demir: "ABD'nin Stratejisi, Yeni Ticaret Kapıları Açmak"

Toplantıya konuk olarak katılan gazeteci Metehan Demir, bölgesel riskler üzerine yaptığı sunumda, ABD'nin dış politikada yeni ticaret fırsatlarına odaklandığını ve bölgesel gelişmelerin bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: "Ekonomi Politikalarının Kurgusunda Değişiklik Gerekli"

DTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi politikalarının yeniden kurgulanması gerektiğine dikkat çeken Aslanoğlu, Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıldan itibaren faiz indirimine gideceğini öngördüğünü belirtti.

Vira Haber