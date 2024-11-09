Yolu Dünyadan Geçen Bir Suay Umut

2019 yılında aramızdan ayrılan, YDO ve denizcilik camiasının duayen beybabalarından Müh. Suay Umut’u anlatan, “Yolu Dünyadan Geçenler : Armatör Suay Umut” adıyla basıldı.

Müh. A. İlker Meşe ve Müh. Veysel Karani Demirhan tarafından kaleme alınan yeni kitabı edinmek isteyenler [email protected] adresine eposta gönderebiliyorlar.

Sıra dışı bir armatör

“Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1959 Makine Bölümü mezunu Mühendis Suay Umut, sıra dışı bir armatör ve Türk denizcilik sektörünün duayenlerindendi.

YDO’dan mezun olduktan sonra İngiltere’de kurduğu Ganmount ve sonrasında Ganship International Ltd. şirketleriyle tanker piyasalarında 35 yıl fırtına gibi esen ve Kore’deki gemi siparişleriyle birlikte 20 gemiye kadar çıkan Umut, mezun olduğu okula yakın ilgisiyle tanınıyordu.

2000’de Türkiye’ye dönen ve Dünya Denizcilik’te sektöre yön vermeye devam eden Umut 2013’te aktif iş hayatına son verdi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Öğrenci Yurdu’nun yapılması heyecanını da ateşleyen isim olan Umut’u 2019’da kaybetmiştik.