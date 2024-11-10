Tamer Kıran'dan 10 Kasım Mesajı

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygıyla yâd ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan, tüm dünyada barışı savunan güçlü bir lider, eşsiz bir dehaydı. O’nun engin, aydınlık düşüncelerinin, ilke ve inkılaplarının değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte ortaya koyduğu Türkiye’yi dünyanın medeni ülkeleri seviyesine çıkarma, milletimize en geniş refah sunma hedefi doğrultusunda ne mutlu ki güçlü adımlar atarak bugün modern devletler arasındaki yerimizi aldık.

Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” direktifi doğrultusunda sivil bahriyeye olan güvenini boşa çıkarmamak ve ülkemizin aydınlık yarınları için var gücümüzle çalışmayı sorumluluk kabul ediyoruz.

Büyük zorluklarla mücadeledeki kararlılığı, azmi ve cesaretiyle bize her zaman ilham ve umut veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, rahmet, minnet, büyük bir saygı ve özlemle anıyoruz.

Ruhu şad olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı