İMEAK DTO, 5. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın başkanlık ettiği toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, UAB Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri Başkan ve Üyeleri katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan Tamer Kıran, ülkemizde özellikle son 22 yılda sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla denizcilik sektörünün önemli bir sıçrama gösterdiğini, bugün Türkiye’nin, en fazla filoya sahip ülkeler arasında 2.048 adet gemi ve yaklaşık 52 milyon DWT kapasiteye erişerek dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Denizcilik Sektörü Baş Döndürücü Değişimlerle Karşı Karşıya

Ülkemizin megayat ve römorkör inşaatlarında uzmanlaşmış tersanelerimizin, hibrid/elektrik tahrikli feribotlar, balıkçı gemileri ve ileri teknolojiye sahip askeri deniz platformları inşaatlarında da dünya pazarında öne çıktığını kaydeden Tamer Kıran, “Tüm bu gelişmelerden gurur duyuyoruz ama denizcilik sektörünün bugün bir yandan baş döndürücü değişimler, diğer yandan artan jeopolitik istikrarsızlıkların şekillendirdiği benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor.“ dedi.

Küresel iklim krizi ve buna karşı getirilmek istenen uygulamaların daha temiz enerji kaynakları ve teknolojileri hedefleyen bir dönüşümü içerdiğini, Dünya Denizcilik Örgütü IMO'nun iddialı hedefinin, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığında net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak olduğunu kaydeden Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Böyle bir hedefe ulaşmak için, dünya filosunu mümkün olduğunca sıfır emisyonlu yakıt kullanan enerji verimli gemilerle değiştirmek gerekiyor. Küresel deniz filosunda 110.000 bini aşkın gemi bulunmaktadır. Filonun %83'ü, yani 91.300 gemi, herhangi bir enerji verimliliği veya sera gazı azaltma önlemi kullanmamaktadır. Bu da 2025 ile 2050 yılları arasında her yıl her yıl 3.650 geminin yeniden inşa edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.”

Avrupa Birliği’nde ise, iklim politikasının merkezinde yer alan tamamlayıcı bir inisiyatifle deniz taşımacılığının 2024 yılında Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil edildiğini hatırlatan Tamer Kıran, “1 Ocak 2025 ‘te uygulanmaya başlayacak FuelEUMaritime regülasyonu ise denizcilik yakıtlarının birim enerji için sera gazları emisyonlarına sınır getirmekte, fosil yakıt kullanımında ilk aşamada yakıtın tonunda 39 ila 63 euro arasında olacak ve 2030 yılı sonrasında hızla yükselecek ek maliyetler getirerek alternatif yakıtlara geçişi teşvik etmektedir.” dedi.

Yeşil Dönüşüm sürecinden deniz ticaret filomuzun yanı sıra limanlar ve tersanelerimizin de kaçınılmaz olarak etkileneceğini vurgulayan Tamer Kıran, “Yeşil dönüşümün yalnızca teknik ve operasyonel boyutları değil, finansmanı, eğitimi ve toplumsal etkileri de büyük önem taşımaktadır. Denizcilik sektöründe sürdürülebilirliğin nasıl finanse edileceği, yeşil dönüşümün sosyal boyutu ve bu sürecin çalışanlar üzerindeki etkileri de çok önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.” diye konuştu.

Sektörün önemli bazı konularını dile getiren Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının en yakın ve en verimli çalışmalar gerçekleştirdikleri bir Bakanlık olduğunu belirterek, “Netice itibarıyla İMEAK DTO ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız arasındaki karşılıklı diyalog ve samimiyetin her sorunun üstesinden gelmemize imkan verecek kadar güçlü olduğunu belirtmek isterim.” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Oda Şube Başkanları, Müşterek Meslek Komiteleri Başkanları ve Üyeleri söz alarak sorunlarını dile getirdi, UAB Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bakanlık bürokratları sorunların çözümü konularında yanıt verdi.

Toplantıda, Tamer Kıran ve Başaran Bayrak, Bakan Uraloğlu’na günün anısına anı objesi takdim etti.

Vira Haber