ALK Denizcilik KPC Boya İle Distribitörlük Anlaşması İmzaladı

Denizcilik sektöründe gemi yönetimi, uydu haberleşme, acentecilik, yeni inşa alanlarında faaliyet gösteren ALKOÇ Grup firmalarından ALK Denizcilik, KPC Boya ile tüm Türkiye ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde tek yetkili olarak distribitörlük sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Deniz ve sanayi boyaları alanında üretim yapan KPC Boya, denizcilik grubunda epoksi ve zehirli boya uygulamalarında Ar-Ge çalışmaları alanında geldiği noktada iddiasını sürdürmekte. KPC Boya, CRYSTAL markası ile deniz grubu dışında, akrilik grup, selülozik, poliüretan boyalar ve silikon, fırın, egzoz, möblen, plastik yüzey, klor kauçuk son kat boyaları alanında da üretim yapmakta.

Denizcilik sektöründe uzun yıllardır farklı alanlarda faaliyet gösteren ALKOÇ Grup, bu anlaşma ile yalnızca temsilcilik bazında kalmayıp, grubun özellikle yurtdışı yapılamalarında da sinerji ortaklığı yaparak iş geliştireceklerini açıkladı. Grubun, Gürcistan ve Ukrayna’daki yapılanmalarında da, özellikle tersane süreçlerinde, bakım ve onarımlarda yüksek maliyet kalemlerinden birisi olan boya konusunda, kaliteyi koruyarak ve rekabetçi fiyat avantajları sunarak sektörde büyümeye devam etmektedir.

Vira Haber