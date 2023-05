Geçmişi Akdeniz’den İran’a ve Anadolu’nun Kuzey - Güney ekseninden aşağı Mezopotamya dayanan Mardin özellikle İstanbul’dan çok sayıda ziyaretçinin uğrak noktasıdır. Midyat ilçesinde bulunan ‘Tur Abdin’ bölgesindeki 9 mimari yapı UNESCO tarafından koruma altına alınmasının ardından şehirdeki kültür turizmi canlandı.

Seyahat planının ilk adımı olan İstanbul Mardin uçak bileti için uygun fiyatları değerlendirmek isteyenler için Bilet Dükkanı uygun fiyatları ile öne çıkıyor. Mardin’in dizilere konu olan tarihi yapısı, gizemli geçmişi ve doğa güzellikleri yanı sıra lezzetli mutfağı her yıl binlerce misafirin gelmesine neden oluyor. İstanbul’un tekdüze şehir yaşamından bıkanların ilgisi çeken Mardin için plan yaparken ilk adım ise en uygun İstanbul Mardin uçak bileti bulmak oluyor. Bilet Dükkanı üzerinden seyahat planına uygun bilet satın almak ve gezinin her adımını planlamak mümkündür.

İstanbul Havalimanlarına Ulaşım

İstanbul’un iki havaalanından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarına ulaşım sağlar. İsmini Türkiye'nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’den alarak 2003 yılında faaliyete geçmiştir. Pendik ilçesinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı’na şehir merkezinden ulaşım son derece kolaydır. Şehir merkezinden Havabüs, İETT otobüsleri, taksi gibi seçeneklerle ulaşım sağlanır. Öte yandan metro ile aktarma yaparak veya araç kiralama yöntemi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na transfer yapmak mümkündür.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan İstanbul Havalimanı, İstanbul Mardin uçak bileti alanların sık sık kullandığı bir havalimanıdır. 2018 yılında faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’na şehir merkezinden ulaşımın birden fazla yolu bulunurken; Havaİst, İETT otobüsleri ve taksi ise bunlardan birkaçıdır.

Mardin Havalimanlarından Şehir Merkezine Ulaşım

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan Mardin, dil ve din çeşitliliğiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlar. Güneydoğu Anadolu’nun gizemli şehri Mardin Türkiye’nin her bölgesinden misafirlerine kucak açarken yurt dışından gelen misafirlerin de transfer noktası olmasından dolayı en çok İstanbul’dan ziyaretçi ağırlar. Roma, Bizans, Selçuklu, Moğollar ve Osmanlı dönemlerinden görenleri hayran bırakan izler taşır. İlgi çekici coğrafyasının yanında tarihi mimarisi, kültürel zenginliği ve doğa güzellikleri ile öne çıkar. İsmini Süryanice ‘Merdin’ yani ‘Kaleler’ kökeninden alan Mardin her köşesinde bir hikaye barındırır.

Mardin’in ihtişamlı yapısına ve tarihi izlerine tanık olmak isteyenleri ilk karşılayan yer Mardin Havalimanı’dır. Mardin Havalimanı şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alır. Bunun yanında Mardin’in ilçesi Kızıltepe'ye 8 kilometre, Nusaybin'e 66 kilometre ve Midyat'a 75 kilometre uzaklıkta bulunur. Güneydoğu’nun güzelliklerini keşfetmeye gelen İstanbul Mardin uçak bileti yolcuları şehir merkezine en uygun ulaşımı arar. Yurt içi uçuşların gerçekleştiği havaalanı en çok ziyaretçiyi ise İstanbul’dan alır. Kızıltepe- Mardin yolu üzerinde bulunan Mardin Havalimanı’ndan şehir merkezine HAVAŞ servisleri, otobüs ve taksi yardımı ile ulaşmak mümkündür.