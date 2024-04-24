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  3. Meteorolojiden ‘Çöl Tozu’ Uyarısı
Meteorolojiden ‘Çöl Tozu’ Uyarısı

Meteorolojiden ‘Çöl Tozu’ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun çöl tozu nedeniyle 4 il için uyarıda bulundu.

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Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 24.04.2024 Çarşamba günü bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Özellikle solunum problemleri, kalp hastalıkları, çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler gibi yüksek risk gruplarına mensup kişilerin her türlü fiziksel egzersizden ve açık hava aktivitelerinden kaçınması önerildi.

Vira Haber 

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