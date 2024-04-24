BES’te 18 Yaş Altı Avantajları Nelerdir?

Erken Başlama Avantajı:

18 yaş altı BES'e katılım, uzun vadeli birikim için erken başlama avantajı sağlar. Ebeveynlerin çocukları için doğumlarından itibaren başlayabildikleri birikimler, zaman içinde daha büyük bir tutara ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu da emeklilik döneminde daha güçlü bir finansal güvence sağlar.

18 Yaş Altı BES’in Avantajları

18 Yaş Altı BES yaptırmak, çocuklarınızın geleceği için şimdiden birikim yapmanızı ve geleceklerini güvenceye almanızı sağlar.

AgeSA, 18 yaş altı bireylerin BES'e katılması ve finansal geleceklerini güvence altına almaları konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. 18 yaş altı katılımcılara özel olarak tasarlanmış BES planları sunar ve onları uzman kadrosuyla destekler. AgeSA 18 yaş altı BES ile gençlerin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır ve emeklilik dönemlerine daha hazırlıklı girmelerine yardımcı olur.

Siz de çocuğunuz için bireysel emeklilik yatırımları yapmayı planlıyorsanız, AgeSA’nın web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.agesa.com.tr/tr/gelecegimizin-gelecegi-guvence-altinda