Alkoç Group, Merhum Çalışanının Adını İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Yaşatıyor

Alkoç Group, elim bir kaza sonucu kaybettikleri değerli çalışma arkadaşları Eser Mumcuoğlu anısına, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Şirket, Mumcuoğlu’nun hatırasını yaşatmak ve genç kadın denizcilere ilham vermek amacıyla fakültenin toplantı salonunun tefrişatını tamamladı ve düzenlenen törenle salonu hizmete açtı.

Törene Alkoç Group Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç ve şirket çalışanlarının yanı sıra merhumun ailesi de Ankara’dan katılım sağladı. Anma sırasında, Eser Mumcuoğlu’nun şirkette görev yaptığı süre boyunca gösterdiği üstün çalışma disiplini, aidiyet duygusu ve mesleğine duyduğu sevgi vurgulanarak, onun zamansız vedasının derin bir üzüntü yarattığı ifade edildi.

Alkoç Group ayrıca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Binali Yıldırım Yurdu’nda 6. Odanın tefrişatını gerçekleştirdi ve fakültenin Teknofest takımına bağışladıkları tiny house’a da merhum Eser Mumcuoğlu’nun ismini verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu mütevazı ve samimi tören ile hem Eser Mumcuoğlu’nu anmanın hem de etik değerlere bağlılığımızı ve ailesiyle birlikte manevi sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bundan böyle bu salon, onun anısını yaşatacak ve genç denizcilerin yetişmesine tanıklık edecektir” denildi.

Tören sırasında İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Aslan, DEFAV Vakfı Başkanı Kapt. Koray Karagöz, UYBM Derneği Başkanı Baş Müh. İlker Meşe ve vakıf çalışanlarına teşekkür eden Alkoç Group yetkilileri, özellikle Mumcuoğlu’nun kıymetli ailesinin törende bulunmasının kendilerini derinden duygulandırdığını belirterek, bir kez daha sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Merhum Eser Mumcuoğlu, anne ve babası Gülçin Mumcuoğlu ve İbrahim Mumcuoğlu ile birlikte anıldı. Alkoç Group, bu anlamlı projelerle hem kaybettikleri çalışma arkadaşlarının anısını yaşatmanın hem de sektöre ve genç denizcilere katkı sağlamanın onurunu yaşıyor.

Vira Haber