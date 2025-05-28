KOSDER’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyük Kulüp’te yapılan toplantıya; Emekli Büyükelçi ve Eski Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı ve KOSDER Kurucu Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer, Türk Loydu Vakfı Eski Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, dernek üyeleri ve Türk denizciliğinden çok sayıda konuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik açılış konuşması için söz aldı.

Konuşmasına koster taşımacılığının önemine değinerek başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Türkiye’nin Çin’den sonra dünyadaki en büyük ikinci koster filosuna sahip olduğunu vurguladı.

Bu filoyu temsil eden KOSDER’in bir mensubu olmaktan onur duyduğunu aktaran Hakan Çendik, derneğin bu bilinçle 10 yılda büyük işler başardığını kaydetti.

Çendik: Denizcilik eğitimi gündemimizin ilk sıralarında yer aldı.

KOSDER’in başarısındaki en büyük etkenlerden birisinin de denizcilik eğitimi ve denizci öğrenciler için oluşturulan farkındalık çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Çendik sözlerini şöyle sürdürdü: ”Gururla söyleyebilirim ki ilk yönetim kurulu toplantımızdan itibaren denizcilik eğitimi ve denizci öğrencilerimiz gündemimizin ön sıralarında yerini aldı. Denizcilik eğitimi veren meslek liselerimiz başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızı kapsayan burs, eğitim ve kurumlarımızın hizmetine sunulmak üzere ekipman yardım çalışmalarımız oldu. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına başlattığımız burs hareketi, bizim için oldukça anlamlıydı. Çalışma kapsamında; denizcilik liseleri, denizcilik meslek yüksekokulları ve denizcilik fakültelerinde öğrenim gören toplamda 27 okuldan 127 denizci öğrenciye derneğimiz burslarını teslim etti.”

Personel istihdamı konusunda yaşanan sıkıntıların ve kalifiye gemi insanı sayısının yeterli seviyede olmayışının sektörün en önemli problemlerinden birisi olduğunu da ifade eden Çendik, bu sorunların çözüme kavuşturulması ve en uygun müfredatın belirlenmesi sürecinde KOSDER’in de söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi.

Çendik: KOSDER üyelerinin dayanışması ve birlikteliği örnek olacak nitelikte…

KOSDER üyelerinin sahip olduğu dayanışma ruhunun ve birlikte hareket etme alışkanlığının çok güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, bu birlikteliğin derneği çok daha ileriye taşıyacağını aktardı. Ayrıca derneğin kuruluş amaçlarından bir tanesi olan Türk Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin sektörün lokomotifi olacağını ve projenin en kısa sürede ete kemiğe bürünmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Çendik: KOSDER’e yeni bir dernek merkezi kazandırılması konusunda çalışmalarımızı başlattık.

Dernek merkezi konusuna da değinen Başkan Hakan Çendik: “Derneğimiz yoğun bir etkinlik takvimine sahip. Bu etkinliklerin daha uygun koşullarda yapılması ve kuruluşumuzun vizyonuna yakışır bir temsiliyetin sağlanabilmesi adına bir dernek merkezinin üyelerimizin hizmetine sunulması ihtiyaçtan öte bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu kapsamda bizlerin başlattığı çalışmayı, yeni yönetimimiz üyelerimizin de destekleriyle birlikte inanıyorum ki nihayete erdirecektir.”

Çendik: KOSDER’in çalışmaları yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor.

Derneğin yurt için de olduğu gibi yurt dışında da büyük bir teveccüh gördüğünü bildiren Hakan Çendik, ISTHIP-22 ve devamında da SHIPROUTE-24’ün dünya denizciliğinde büyük bir ses getirdiğini ifade etti. Yaptıkları uluslararası ziyaretlerde KOSDER’in hizmet ve çalışmalarının daima takdir edildiğini ve bu durumun da Ülkemiz ve sektörümüzün tanıtımı açısından gurur verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Çendik: Denizcilik regülasyonları hakkında üyelerimizi ve sektörümüzün diğer paydaşlarını bilgilendirdik.

Deniz taşımacılığında söz sahibi kuruluşların ve devletlerin uygulamaya koyduğu veya koyacağı regülasyonlar hakkında KOSDER Akademi çatısı altında yüz yüze ve çevrim içi önemli eğitimler verdiklerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, ayrıca bu eğitimlerin denizci öğrenciler için de yol gösterici ve eğitici bir niteliğe sahip oluğunu kaydetti. Dernek bünyesinde regülasyonlar kapsamında profesyonel bir çalışma grubunun oluşturulmasının ‘regülasyonlara hazırlık aşamasında’ çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çendik: Her türlü polemikten uzak durup sadece projelerimize odaklandık.

KOSDER’e çalışma, proje ve faaliyet üretmenin iki yıl boyunca tek gayeleri olduğunu belirten Başkan Hakan Çendik: ”Her türlü polemiğin ve tartışmanın hep uzağında durup sadece işimize ve projelerimize odaklandık. Her ne kadar engellemelere maruz kalsak da başlıca görevimiz olan ‘üyelerimize hizmeti’ ön planda tuttuk.” dedi.

Çendik: Başka hedeflerle sektöre hizmet etmeye hazır ve talibim

Sektöre hizmet etmeye her zaman hazır olduğunu söyleyen Başkan Çendik, “Rabbim nasip ederse; bu bedende bu güç oldukça, gönlümde başka hedeflerle sektörümüze hizmet etmeye talibim.” dedi.

Çendik son olarak; yönetim kurulu üyelerine, görevleri boyunca desteklerini esirgemeyen başta Dernek üyeleri olmak üzere, idarenin ilgili tüm kurumlarına maddi ve manevi katkılarını eksik etmeyen sponsorlara ile diğer kuruluşlara teşekkür etti. Görevi devralacak yeni yönetime de başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Divan Heyeti seçimine geçildi. Yapılan oylamada genel kurul üyeleri; Divan Başkanlığı’na Emin Yaşacan, Başkan Yardımcılığı’na Ferhat Süzen ve Katip Üyelik’e de Derya Yörüsün’ü oy birliğiyle seçti ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Sırasıyla; yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve dernek tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Cengiz Kaptanoğlu, sektörde birlik vurgusu yaptı!

Dernek faaliyet sunumunun ardından kürsüye çıkan İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu da Hakan Çendik ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, kısa zamanda çok güzel işlere imza atıldığını söyledi.

Sektörde birlik olmanın önemine de vurgu yapan Kaptanoğlu, Türk denizcilerinin dayanışma içerisinde oldukları sürece başaramayacakları hiçbir şeyin ve çözemeyecekleri hiçbir sorunun olmayacağını kaydetti.

Ardından tüzük maddeleri için yapılmak istenen değişiklikler genel kurul üyelerinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Kurucu Başkan Salih Zeki Çakır, Onursal Başkan olarak seçildi.

Derneğin Kurucu Başkanı Salih Zeki Çakır Genel Kurul Üyelerinin kabulüyle Onursal Başkan olarak seçildi. Oylamanın ardından divan heyetinden söz alan Salih Zeki Çakır, genel kurul üyelerine ve yönetim kuruluna teveccühlerinden ötürü teşekkür etti. KOSDER’in sadece denizcilik sektörü için değil Ülkemiz için de kritik bir öneme sahip sivil toplum kuruluşlarından olduğuna dikkat çeken Çakır, kendisine tevdi edilen bu görevle birlikte sorumluluğunun daha da arttığını belirtti.

Çakır’ın konuşmasının ardından Başkan Hakan Çendik ve yönetim kurulu üyeleri kendisine üzerinde eski İstanbul Boğazı siluetinin bulunduğu bir tablo hediye ettiler.

Dernek organlarının seçimiyle devam eden toplantıda tek liste oylamaya sunuldu.

Kurul üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Neslihan Torlak Gönençer bir konuşma yaptı. Genel kurul üyelerine teveccühlerinden ötürü teşekkür eden Torlak şunları kaydetti: “Sizlerin teveccühleriyle Onursal Başkan seçilen derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Salih Zeki Çakır’a; derneğimize ve Türk denizciliğine bugüne kadar emek veren tüm değerli başkanlarımıza ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Başkanımız Sayın Hakan Çendik’e huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimiz, ulusal ve uluslararası etkinlikler ile sektörel çalışmaları sayesinde kazandığı ivmeyle her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Bizler de bu başarıyı ‘Birleşerek Güçleneceğiz’ mottomuzla daha da ileriye taşımak için, derneğimizin kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda ekip arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda özellikle çatı kuruluşumuz olan Deniz Ticaret Odamızla olan ilişkimizi ve iş birliğimizi çok daha güçlendireceğimizden emin olabilirsiniz.”

Torlak: Türk kosterlerinin yenilenmesi bizlerin de ana gündem maddesi olacaktır.

Derneğin rüya projesi olan Türk Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin yeni yönetimin de ana gündem maddesi olacağını kaydeden Torlak: “Bu projenin hayata geçmesinin sektörümüze, ülke ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu bilinçle, gerekli adımları atarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Torlak: Eğitim faaliyetlerimiz, eğitime ve öğrencilerimize desteklerimiz devam edecek

KOSDER Akademi’nin eğitim faaliyetlerinin sektörde büyük bir fark yarattığını belirten Neslihan Torlak Gönençer: “Eğitime ve öğrencilere desteğimizi aynı heyecanla sürdüreceğiz. Eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu biliyoruz. Geleceğin donanımlı denizcilerini sektörümüze kazandırmak sadece eğitim kurumlarının değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu bilinçle, eğitim kurumlarıyla olan yakın iş birliğimizi devam ettireceğiz.” dedi.

Torlak: Önceliğimiz KOSDER’i daha kurumsal bir yapıya ulaştırmak…

Derneğin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasının öncelikleri olacağını ifade eden Torlak Gönençer, sadece aidat ve etkinlik gelirleriyle yetinmeyip, derneği daha profesyonel ve sürdürülebilir projelerle güçlendirmeyi, yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni dernek merkezi…

Hakan Çendik gibi derneğe yeni bir merkez kazandırılmasına da değinen Torlak, “Siz değerli üyelerimizin desteğiyle derneğimizi çok daha ileriye taşıyacak, vizyonumuza uygun yeni yerleşkemizin kuruluşuyla birlikte mevcut sinerjimiz çok daha üst seviyelere ulaşacaktır. Bu doğrultuda, Hakan Başkanımızın büyük bir emek ve mesai harcadığı, derneğimizin temsiline yakışan yeni yerleşkemizin satın alınması veya kiralanması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi de belirtmek isterim.” dedi.

Torlak: İşimiz kolay değil!

Derneğin kuruluşundan bu yana tüm başkanların KOSDER’i başarıdan başarıya taşıdığına dikkat çeken Neslihan Torlak Gönençer, bu başarıyı devam ettirebilme adına işlerinin kolay olmadığını söyledi. Torlak sözlerini şöyle tamamladı: ”Hakan Başkanımızın da dediği gibi bu bir bayrak yarışı ve o bayrağı bize en güzel şekilde teslim etti. Bizler de bayrağı, bu sorumluluğun bilinciyle ve aynı kararlılıkla, devralacak olanlara teslim edeceğiz. Son olarak; bizleri bu göreve layık gören genel kurulumuza ve bu güzel görevi bize teslim eden Sayın Hakan Başkanımız ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum”

Görev dağılımının düzenlenen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlendiği Yönetim ve Denetim Kurulu listesi ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Neslihan Torlak Gönençer – Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Yalçın Çapoğlu – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hüseyin Avni Şan – Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Bilal Çavuşoğlu

Erhan Bayrak

Hatice Ünlü Karaağaç

Kaptan Veysel Vardal

Mahmut Turan

Murat Hılkın

Sinan Atasoy

Yusuf Kanıcı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Cihat Yavuz Güler

Emre Akay

Ender Ümit Deniz

Gülsün Erdoğdu

İlker Cengiz Kasap

Muhammed Erkam Güner

Murat Efe Aytekin

Mustafa Cem Ateşci

Salih Sinan Torlak

Tolga Tomba

Yavuz Erdoğan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Hüseyin Uysal – Denetim Kurulu Başkanı

Gökhan Özcan – Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bülent Dandin

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Birol Aykın

Ersin Ekmekçi

Metin Şener

Dilek ve temenniler bölümünde; katılımcılar kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini aktardılar. Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut ve Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Oğuz kürsüye çıkarak görevi devreden Başkan Hakan Çendik ve yönetim kurulu üyelerine iş birlikleri için teşekkür ederek, yeni seçilen yönetime de başarı dileklerini ilettiler.





Vira Haber