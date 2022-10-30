Alkoç Grup İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği'nin 29 Ekim Balosu'nda Yerini Aldı

Derneğin, 52. Dönem Yönetim Kurulu üyesi, Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baş Mühendis Gürhan Burak Alkoç, gruba bağlı Pearl Naval, Alkmar Agency, Alksat şirketlerindeki ekip arkadaşlarıyla gecedeki yerini aldı.

Alkoç Grubun, kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı, adını, grubun Onursal Başkan’ı Sayın Naci Alkoç’tan alan Naci Alkoç Genç Denizciler Bursu’nun rozetleri, baloya katılan tüm grup şirketleri ekibinin yakasında dikkatleri çekti.

Geceye katılım sağlayan şirketlere sunulan plaketler, Alkoç Denizcilik adına Yönetim Kurulu Başkanı adına Sayın Alkoç’un hukukçu, hakim eşi Sayın Banu Alkoç tarafından alınırken, Pearl Naval Adına Ticari Müdür Sayın Funda Beşeoğlu, Alkmar Agency adına Acente Operasyon Müdürü Sayın Hakime Saçaklı ve Alksat adına İş Geliştirme Müdürü Sayın Güneş Çelikten tarafından alındı.

Hem 29 Ekim Balosu, hem de bursluluk programları hakkında görüşlerini bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Baş Mühendis Gürhan Burak Alkoç, plaketlerin kadın yöneticiler ve eşi tarafından alınması konusunda da şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin 99. Yılını büyük bir onur, gurur ve şölenle, kuruluşu 1949’lara dayanan okulumuzun organize ettiği bir gecede kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, sayısız şehit vererek ve bir o kadar da gazimizle, kazanılmış bu zorlu mücadelenin evlatları olarak, bu Cumhuriyetin içinde bu denli köklü, teamülleri olan ve geleneklerine bağlı bir denizcilik okulundan mezun olmak ayrı bir gurur. Bugün burada grubumuza bağlı tüm denizcilik firmaları ve ekip arkadaşlarımızla yerimizi aldık. Milli değerlere bağlılığımız ve gösterdiğimiz hassasiyet tartışmaya açık değildir. Tüm denizcilik faaliyetlerimizde milli projelere özel olarak destek veriyoruz. Diğer yandan, Onursal Başkanımız Kıymetli Aile Büyüğümüz Babam, Naci Alkoç’tan adını alan Genç Denizciler Bursu ile de denize gönül vermiş, eğitimini bu yönde planlamış ama bazı imkanlara sahip olamamış gençlerimiz için de burs imkanı oluşturmaktan ayrıca çok mutluyuz. Kendi üniversitemiz öğrencileri kadar diğer denizcilik fakültelerinde eğitim alan gençlerimizi de destekliyoruz. Amacımız, Onursal Başkanımızın ilke ve değerlerini düstur edinerek çıktığımız bu yolda daha çok öğrenciye el uzatabilmek. Gerek grubumuzda çalışan gerek eğitim hayatına destek verdiğimiz arkadaşlarımızın kadın çoğunluğu, denizde kadın çalışanlara olan inanç ve duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bugün, plaketleri almak üzere başta değerli eşim Banu Alkoç olmak üzere, tüm departman liderlerimizi de sahnede görmek ayrıca onur vericiydi. Tüm Cumhuriyet kadınlarının, bu bayrak altında yaşayan tüm Cumhuriyet çocuklarının, gençlerinin ve ülkemizin bayramını kutluyor, nice 99 yıllara, diyorum".