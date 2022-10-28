Cemre Tersanesi Tarafından Üretilen NB74 SUNNY LADY Teslim Edildi

Salt Ship Design tarafından dizayn edilen ve Cemre Tersanesi tarafından inşa edilen dünyanın ikinci LNG ve Batarya sevk sistemine sahip gırgır trol gemisi NB74 Sunny Lady başarılı bir şekilde müşterisi Norveçli Teige Rederi AS firmasına teslim edildi.

86,5 m uzunluğundaki bu gemi enerji verimliliğini en üst düzeyde tutması ve aynı zamanda NOx değerlerini azaltarak doğaya da aynı ölçüde faydalı olması üzerine tasarlandı.

Buna göre Sunny Lady enerji verimliliğine hizmet edecek çeşitli sistemlerle donatıldı. 1000 kWh batarya gücü tepe tıraşlama operasyonlarında ve enerji geri kazanımında kullanılacak.