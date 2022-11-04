ALKOÇ GRUP İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİNİN KONUĞU OLDU

Alkoç Grup İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kpt.Soner Arapkirli ve İş Geliştirme Müdürü Emel Hayretdağ’ın konuk edildiği bugünkü oturumda, fakülte öğrencileriyle Alkoç Grubun faaliyetleri, genç denizcilere sunulan staj imkanları, eğitim hayatında yaşanan sorunlar ve destek beklenen konular üzerinde sohbet edildi.



Denizin ve denizci olmanın da konuşulduğu bu buluşmada ülkemizin genç denizcileri, sektörden gelen, denizde görev almış meslek erbablarına merak ettikleri tüm soruları yönelttiler. Faaliyet alanları ve yürüttüğü özel projeler kadar genç denizcilere de verdiği destekle adından söz ettiren Alkoç Grup yetkilileri, bir süre önce tanıtımını yaptıkları ‘’Naci Alkoç Genç Denizciler Bursu’’ imkanlarından da söz etti. Aynı bursluluk kapsamında İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerine de burs olanağı yaratıldığını açıklayan İş Geliştirme Müdürü Emel Hayretdağ, bu kapsamdaki desteklerinin artarak devam edeceğinden de söz etti.

Aynı görüşmede ALKOÇLAR teknesinin de öğrencilerin kullanımına tahsisi edilmesi, resim ve müzik atölyesi olarak kullanılmak üzere bağışlanan tiny house ve bir süre önce kampüs içi trafiğinde kullanılmak üzere İTÜ Denizcilik Fakültesine armağan edilen akülü araç da gündeme geldi.



Grubun İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kpt.Soner Arapkirli, her geçen gün büyüyen filoları, personel seçiminde dikkat ettikleri hususlar ve genç denizcilere sundukları staj imkanları hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübü’ne ve Fakülte Dekanı Sayın Prof.Dr.Özcan Arslan’a davetleri için teşekkür eden Alkoç Grup, ülkemiz genç denizcilerine her zaman destek olma sözünü yineledi.

Vira Haber