Hakan Özan 2022 Yılını Değerlendirdi

Pandemi döneminde tedarik zincirinde ve üretimde yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gemiler havuz ve bakım tutum boya temininde bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Jotun Boya’nın Türkiye’de üretim yapması nedeniyle bu alanda büyük zorluk yaşanmadığını vurgulayan Jotun Boya Doğu Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Satış Direktörü Hakan Özan’a göre; erken aldıkları tedbirler ve ekiplerinin yüksek performansı sayesinde müşterileri gecikme ve zaman kaybı yaşamadı. Hakan Özan, Deniz Ticareti Dergisi’ne verdiği röportajda 2022 yılını değerlendirdi ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı.

Jotun Deniz Bölümü olarak 2022’de hangi projelerde yer aldınız? Hedeflediğiniz rakamlara ulaşabildiniz mi?

Yeni inşa projelerinde yavaşlamanın sürmesi, havuz ve bakım tutumda artış yönündeki öngörümüz gerçekleşti. Filoların büyümesi ve bazı havuz operasyonlarının erkene alınmasıyla ilk 9 ay hedeflerimizin üzerinde rakamlara ulaştık. Yeni inşa endüstrisinde proje sayısı beklendiği gibi düşük kaldı, bu daralmaya rağmen %63 pay almayı başardığımız için memnunuz. Pek çok askeri gemi, kimyasal tanker, balıkçı gemisi, feribot, yüzer havuz ve römorkör projesinde yer aldık. TCG ANADOLU projesi gurur duyduğumuz projelerden sadece biridir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi hala bitmiş değil. 2021’de pandeminin sizlere nasıl etkisi oldu? Olumsuz anlamda etkilendiniz mi?

Pandemi döneminde tedarik zincirinde ve üretimde yaşanan sıkıntı dolayısıyla gemiler havuz ve bakım tutum boya temininde zorluk yaşadı. Türkiye’de bulunan fabrikalarımız, üretimimiz, erken aldığımız tedbirler, ekibimizin yüksek performansı ve işbirliği sayesinde müşterilerimize gecikme ve zaman kaybı yaşatılmadı. Bu dönemde bazı rakiplerimizin tedarik sorunları oldu; dolayısıyla onların müşterilerinden gelen talepleri de karşılayabildik. Satışımız 2021’de %20, bu yıl %49 arttı, satışlarımızın %20’sini yeni müşterilerimiz oluşturmakta. Jotun zor bir dönemi efektif ekip koordinasyonuyla başarı hikayesine çevirdi. Tüm bu operasyonları güçlü teknik servisimiz ve tedarik zincirimizle başardık.

Bu yıl içinde şu ana kadar boyadığınız gemi tonajı nedir?

İlk 9 ayda Türkiye’de toplam 10 M DWT gemi boyadık. Bunların 4,1 M DWT (205 adedi) Türk, 5,9 M DWT (170 adedi) yabancı müşterilerimizin Türk tersanelerinde havuza alınan gemilerinden oluşmakta.

Türkiye’de son dönemde katma değeri yüksek projeler yapılıyor. Gemi bakım onarım yükselişte. Siz daha çok hangi projelerin içindesiniz?

Jotun uzun yıllardır denizcilik endüstrisinde lider pozisyonu koruyor. Denizcilik şirketleri ve tersaneler Jotun’un güçlü ekibi, ürün ve servis çözümleriyle iş verimliliklerini arttıran ve maliyetlerinde optimizasyon sağlayan iş ortağı yaklaşımıyla farklılaştığını ve değer kattığını sıklıkla dile getiriyorlar. Türk tersanelerinde gerçekleştirilen her türlü projede yer almaktayız; Karadeniz Holding’in enerji üreten gemileri, Deniz Kuvvetlerimizin tüm yeni inşa projeleri, tersanelerin en önemli alt yapı yatırımı yüzer havuzlarının hemen hemen tamamında ve pek çok kompleks projede Jotun tercih edilmekte.

Türkiye askeri projelerde de önemli işler yapıyor. Siz bu projelerin neresindesiniz?

Hem Türk Deniz Kuvvetleri’ne, hem yabancı ülkelere yapılan askeri projelerde güçlü bir referans listemiz var. Askeri projelerde ekibimizin uzmanlığı ve özelikle Türk Deniz Kuvvetleri projelerinde yerli katkı payımızın yüksek olması, ülkemizde üretim yapabiliyor olmamız tercih edilme sebeplerimizin başında. Halihazırda Sefine, Sedef, Özata-Kaptanoğlu, STM, ASFAT, ADIK, Hicri Ercili tersanelerinde projelerimiz devam etmektedir. MİLGEM Pakistan projeleri dışında devam eden askeri projeler de Jotun’la boyanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı sizlerin satış rakamlarını etkiledi mi?

Rakamlarımızı tabii ki etkileyecek bir durum bu... İki ülke bizim için farklı potansiyele sahip. Rusya operasyonumuzu durdurduğumuz için Rus müşterilere Türkiye’de boya tedariki yapamıyoruz. Etkisi var, ama genel büyümemiz dolayısıyla etkilemedi, aksine çift haneli büyümemiz devam ediyor.

Ar-Ge çalışmaları Jotun için her zaman önemli idi. Şu anda bu alanda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Dünyada 7 Ar-Ge merkezimiz var, biri de Türkiye’de. Denizcilikte iş ortaklarımıza katma değeri yüksek, uzun vadede maliyetleri düşürecek, yeni regülasyonları göz önüne alarak avantaj sağlayacak su altı performansını yüksek düzeyde tutan Premium antifouling ürünler geliştirdik. Sahip olduğumuz veriler ve analiz deneyimimizle her gemiye özel sistem ve çözüm sunabiliyoruz. Müşterilerimizin gemilerinin geriye dönük son 3-5 yıllık seyirlerinin analizini yapabilecek veriye ve gövde performansını optimize etme konusunda 100 yıla yakın deneyime sahibiz. Geliştirdiğimiz Jotacote Universal S120 düşük VOC (uçucu organik birleşenlerin) seviyesi ile çevre ve insan sağlığına zararlarının azaltılmasına katkı sağladığı gibi, 20 yıla kadar dayanım süresiyle korozyonla mücadelede ve gemi balast tanklarında tek katta PSPC Sertifikası’na sahip olarak müthiş bir avantaj sağlıyor.

Sadece boya hizmeti değil, sonrasında da çözüm önerileri ile müşterilerinizin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar neler?

Gemilerin zorlu ve korozif ortamda ticaretlerini efektif şekilde sürdürebilmeleri amacıyla yüksek performanslı ürünler ve teknik servis dışında devrim niteliğinde iki yenilikte endüstride öncü oldu. Jotun Hull Keeper gemilerin sualtı performansını etkileyen değişken verileri, seyir aktivitelerini, kirlenme basıncını etkileyen faktörleri toplar, gemi operatörlerine tek bir gemi veya tüm filoları için operasyonel profil verebilir. Alarm sistemiyle, kirlenme riskini sürekli olarak değerlendirir ve risk belirli bir eşiğe ulaştığında gelişmiş algoritması tarafından bir uyarı verir. Etkin görüntü sağlayan ROV sualtı kontrolü yapılarak, sualtı performansını artırmak için tavsiye ve çözüm önerileri sunarak, gemi sahiplerinin sualtı performansını korumalarına, operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufuna katkı sağlar.

Hull Skater sualtını kontrol etmek ve temizlemek amacıyla kullanılabilen, proaktif çözüm sunan endüstrideki geliştirilmiş ilk robottur.

Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde ağırlıklı olarak satışlarınız hangi ülkelere yönelik oluyor? Hedefleriniz neler?

Bölge Türkiye Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Azerbaycan… Rusya operasyonumuzu bu yıl kapattık. Bölgede bulunduğumuz ülkelerin hepsinde pazar lideriyiz. Servis verdiğimiz denizcilik şirketleri ve tersanelerle birlikte sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz.

Deniz taşımacılığı kaynaklı sera gazı emisyon oranının sıfıra düşürülmesi konuşuluyor. IMO bu konuda kararlı görünüyor. Buna yönelik çalışmalarınız var mı?

Jotun yüksek performanslı boya sistemleriyle birlikte, data kullanımının öneminin arttığı dijital dönüşüm çağında öncü Hull Keeper çözüm paketi ve proaktif temizlik yapabilen devrim niteliğindeki Hull Skater’la endüstride üründen fazlasını, gemi performansını en üst düzeye çıkaran bütüncül çözüm sağlamakta.

Sosyal sorumluluk projeleri sizler için önemli. Bu anlamda içinde bulunduğunuz projeler var mı?

Jotun, Yeşil Adımlar kapsamında kendine koyduğu sürdürülebilirlik hedeflerinde 2017-2021 yılları arasında küresel gelişimimizde %5 daha az karbon ayakizi, %5 iyileştirilmiş elektrik kullanım verimliliği, %22 oranında arttırılmış yenilenebilir enerji kullanımı ve %49 oranında geri dönüştürülmüş atık (yeniden kullanım ya da geri dönüşüm) sağladı. Türkiye’de yürüttüğümüz projemizi çok kısa özetleyecek olursak; tüketicilerimizi adım atmaya teşvik ediyor ve adımlar karşılığında doğaya katkıda bulunan aktiviteler gerçekleştiriyoruz.

TEMA Vakfı ile iş birliği yaptık, hatıra ormanları oluşturduk. Hatıra ormanlarının fidan adetleri ortalama 10.000’dir. Sualtı temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ile beraber çalışarak 100.000 m 2 deniz tabanı temizlenmesine katkıda bulunduk. Buğday ve ekolojik yaşam derneği ile ortak çalışarak Jotun Şifa Ormanı’nı hayata geçirdik. Toplam 15.000 adet tohum diktik. Proje kapsamında sadece 2021’de 500.000 adetten fazla tohum topu bağışında bulunuldu.

Son olarak sektör paydaşlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Türkiye bakım onarım, yeni inşa, havuzlama ve liman kapasitesiyle önemli bir merkez… Tersanelerimizde yüksek teknolojiye, çevreci ve sürdürülebilir altyapıya yatırım yapılması, insan kaynağının motivasyonu ve sürekli eğitimi, kalite kontrol, işçi sağlığı ve iş yeri güvenliği noktaları geliştirilmesi yabancı müşterilerin katma değeri daha yüksek projelerinin ülkemize gelmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi

Vira Haber