İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'daki Av Kararı İptal

Boğaz'daki balık türlerinin ekolojik koridorunun zarar göreceğine dikkat çeken haberlerin ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü av günü kararını geri çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 6 Kasım'da 14 saatliğine İstanbul Boğazı'nı sınırsız balıkçılığa açma kararı, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı.

İki deniz arasında biyolojik koridor olduğu için deniz ekosisteminin büyük zarar göreceğini savunan bilim insanları ve kuruluşlar, palamut ve lüfer gibi türlerin bu yıl bol avlanmasına rağmen gelecek yıllarda çok azalacağına dikkat çekmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, bu kararı iptal ederek "6 Kasım'da İstanbul Boğazı’nda rutin gemi geçiş operasyonu devam edecektir” şeklinde açıklama yaptı.

Vira Haber