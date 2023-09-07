Alkoç Grup "P&I ve Tekne Makine Sigorta" Eğitimini Tamamladı
Gemi yönetimi, yeni inşa, acentecilik, uydu haberleşme sistemleri ve kiralama alanında faaliyet gösteren iştiraklerinin çatı kuruluşu Alkoç Grup ekibi, güz dönemi eğitimlerine Eylül ayı itibariyle devam ediyor.
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Eğitim programını tüm çalışma arkadaşlarıyla paylaşan grup, eğitim programına mesleki gelişime yönelik içeriklerle birlikte motivasyon ve liderlik geliştirme başlıklarına da yer verdiğini bildirdi.
Integra Sigorta ve Reasurans Brokerliği A.Ş.’den Broker Sanem Benli’nin sunumu ile gerçekleşen eğitimde P&I, HM, kiracı sorumluluk sigortası, FDD poliçeleri kapsamlarına değinildi.
Alkoç Grup, bir sonraki eğitimini ‘’Liderlik ve Takım Çalışması’’ konu başlığında almaya hazırlanıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Alkoç Grup, P&I ve Tekne Makine Sigorta, Eğitim
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