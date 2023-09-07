Genç Pinalar Marmara Denizi'nin Ekosistemine Umut Oldu

Prof. Dr. Sarı, gazetecilere, başta Erdek Körfezi olmak üzere Marmara Denizi'ne sık sık dalarak araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Son dalışlarındaki izlenimlerini aktaran Sarı, "Marmara Denizi ve Erdek Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklıkları ağustos ayındaki gibi hala çok yüksek. Bu durum denizdeki canlıları olumsuz etkiliyor. Bu durum devam ederse denizde sıcağı seven türler çoğalır, ilk üremelerin yaşları ve boyları küçülür." dedi.

Sarı, suyu temizleme özelliğine sahip bir midye çeşidi olan pinanın popülasyonunun artmasının, denizler için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dalışlarında pinalara da rastladıklarını dile getiren Sarı, şöyle devam etti:

"Son dalışlarımız şunu gösterdi ki Erdek Körfezi'nde ileri derecede iyileşme var. Kurbağalıdere Plajı'nda yaptığımız dalışlarda 3 metre derinlikte, 1 metrekarelik alanda 6 yavru, genç pina bulunduğunu gördük. Bu yavru pinalar bize Erdek Körfezi'ndeki ekosistemin iyiye gittiğini gösteriyor. Çünkü pinalar, deniz suyundaki kirliliği arıtıyor. 1 pinanın, 1 saatte 6 litre suyu arıttığı biliniyor. Pinalar Akdeniz'de öldü, sadece Erdek Körfezi'nde yaşıyorlar."

Sarı, 1 Eylül'de başlayan av sezonuna ilişkin, halihazırda istavrit avının iyi göründüğünü, hamsi ve karidesin kötü başlamadığını ancak yakından takip edilmesi gerektiğini anlattı.

Bu sene palamudun çok olmayacağını öngördüğünü kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"Son 20 yıllık veriler ve son 5 yılın ortalamasına bakıldığında, denizlerimizdeki tüm türlerde türlerin azaldığını ve avcılığın geriye gittiğini görüyoruz. Geçen yıl tüm denizlerimizde 40 bin ton palamut avlandı. Avlanan bu palamutların Türkiye'deki yaş ortalaması 4 iken Yunanistan'da 6, İtalya'da ise 9 olduğunu görüyoruz. Yani biz, balıklara büyüme ve yaşlanma fırsatı tanımıyoruz. Balık stoklarımızı bilinçsizce tüketiyoruz."

Türkiye'nin en iyi denizcilik fakülteleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Sarı, uluslararası projelere de katıldıklarını, vizyonlarını sürekli arttırdıklarını belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi programında bulunan 4'üncü bölümün de açıldığı bilgisini veren Sarı, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nün 2 Ekim'den itibaren İngilizce eğitime başlayacağını sözlerine ekledi.

Vira Haber