ALKOÇ GRUP ve MOL Türkiye Yeni Projeler İçin İmzaları Attı

Denizcilik sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi ile dökme yük gemileri, tankerler, konteyner gemileri, MPP, PSV, OSV, LPG, LNG ve FSRU yönetiminde deneyimlere sahip ve farklı gemi türlerini kapsayan birinci sınıf gemi işletmeciliği hizmetleri sunan Alkoç Grup, gemi yönetiminin yanı sıra, ülkemizdeki yerli ve milli projelerde de görev alan dolayısı ile denizcilik sektörünün tüm bileşenlerine yönelik olarak geliştirdiği hizmetler ile global arenadaki yerini daha da perçinleme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Japon MOL Firması’nın Türkiye ofisi ile (MOL Turkey Denizcilik ve Lojistik Tic. A.Ş.) yaklaşık 2 yıldır süre gelen çalışmaları neticesinde karşılıklı bir protokol imzalayan Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baş. Müh. Gürhan Burak Alkoç, bu protokolde öncelikle kiralama noktasında bir sinerji ortaklığı oluşturduklarını söyledi. Grup, çatısı altında bu bağlamda ALKCHART Carriers firmasının temellerini atarak kısa sürede hayata geçirdi.

ALKCHART Carriers bir chartering house olarak gemi kiralama alanında sektöre yelken açtı. Hali hazırda, aktif olarak üç nehir gemisi, dört handy size gemi ALKCHART’ın kendi kirasında bulunmakta ve gemilerin tüm ticari yönetimi yine firma üzerinden sağlanmakta.

ALKCHART bünyesinde, iki Broker, bir Kaptan Operasyon Müdürü, 2 Post Fixture olmak üzere 5 kişilik bir ekip hizmet vermekte.

Yönetim Kurulu Başkanı Alkoç, önümüzdeki bahar ayları itibariyle farklı planları da olduğunu, özellikle bağlı bulundukları kurum, STK'lar ve kuruluşlardaki Japon komitelerine üyelikleri noktasında da iki ülke diyaloglarını özellikle ticari anlamda geliştirmek istediklerini, dile getirdi. Alkoç, kültür olarak da Japonlar’la Türkler’in yakın olduğunu, bu benzerliklerin daha sağlıklı bir uyum ilişkisini de beraberinde getireceğini, Japonya’yı kardeş ülke olarak nitelendirdiklerini dile getirdi ve kardeşliğin tohumları esasında 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyninin batması neticesiyle yaşanan elim hadise ile atılmıştır, ebediyete intikal eden tüm Denizcilerin Ruhları Şad Olsun diye de sözlerine ekledi.

Atılan imzalarla yapılandırılan iş planı dahilinde, 2023 yılında Japonya'dan 15 yaş civarı gemileri ülkemize getirerek burada opere etmek, daha sonra bu gemilere farklı finansal çözümler sunmak, kiraya vermek, kendi kirasına almak, alım, satımı ve akabinde 25 yaşına gelen gemilerin hurdaya gidişleri noktasında tam kapsamlı ticari ve operasyonel hizmetler vermek şeklinde konu başlıkları bulunmakta.

Alkoç Grup, gemi kiralama ve işletmeciliğinin yanı sıra, armatörlük, gemi alım-satım, yenilenebilir enerji servisleri, uydu haberleşme, köprü üstü elektronik cihazların tamiri, acentelik, bayrak temsilciği ve survey hizmetleri ile de hizmet veren bir çok iştirakin çatı kuruluşudur.

İstanbul merkez ve Tuzla ofisi ile 50 kişilik kadrosu ile 12 adet farklı tipte gemi işleten firmanın, Tuzla'da elektrik, elektronik tamirine yönelik ayrı bir ofisi, Batum’da da ikmal, acentelik, gemi personeli tedariği gibi işleri yürüttüğü bir ofisi, yine Çin'in Yantai şehrinde ise gemi inşaa denetimi, survey işlerini sürdürdüğü ayrı bir ofisi de bulunmaktadır.

İlave olarak İngiltere Liverpool ve Kore Busan’da da sinerji partnerliği yaptığı firmalar ile kardeş ofisleri mevcuttur.

Hedeflerinde, yaklaşık 5 senelik zamana diliminde 100 gemiyi singledeck ve twindeck olarak Uzakdoğu'dan Türkiye’ye getirip, bu gemilerin operasyonunu ALKCHART üzerinden yapma altyapısını günden güne organize eden grup, Türk Şirketlerinin ve Türk insanının global sahada daha çok söz sahibi olabilmesi adına üzerine düşen görevi bu şekilde katkı sağlamak suretiyle yerine getirmeye önemle çalışıyor.

Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baş. Müh. Gürhan Burak Alkoç, önümüzdeki yıla henüz girme arifesindeyken, uzun süredir üzerinde çalıştığımız MOL Turkiye ve ayrıca denizcilik fonu noktalarında projeleri tamamlayıp, anlaşmalarını imzalayarak yılı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, dedi.