İklim Krizi Zirvesi 3. Oturumu ile son erdi
Piri Reis Üniversitesi’nde sabah saatlerinde başlayan “İklim Krizi Zirvesi” öğleden sonra gerçekleştirilen “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına ve Doğaya Etkileri” başlıklı 3. Oturumu ile sona erdi.
Moderatörlüğünü Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven’in yaptığı İklim Krizi Zirvesi’nin 3. oturumunda; Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun “Yeni Regülasyonlarla Denizlerde Enerji Verimliliği”, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Barbaros Büyüksağnak’ın “Dünyanın Kuzey Çatısında Neler Oluyor?”, İTÜ – Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Bilge Tutak’ın “Okyanuslar, Kutuplar ve İklim”, DEÜ- Denizcilik Fak. Deniz İşletmeleri Yönetimi Böl. Bşk. Yrd Onur Akdaş’ın “Deniz Taşımacılığında Çevresel Farkındalık”, Regülasyon Tıbbı Uzmanı / BNR ve IFMANT Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” ve AMBRD Laboratuvarı Kurucusu Dr. M. Baki Yokeş’in “Denizin çığlığı: Müsilaj” başlıklı sunumlarıyla İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına ve Doğaya Etkileri değerlendirildi.
Vira Haber
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