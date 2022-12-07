İklim Krizi Zirvesi 3. Oturumu ile son erdi

Moderatörlüğünü Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven’in yaptığı İklim Krizi Zirvesi’nin 3. oturumunda; Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun “Yeni Regülasyonlarla Denizlerde Enerji Verimliliği”, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Barbaros Büyüksağnak’ın “Dünyanın Kuzey Çatısında Neler Oluyor?”, İTÜ – Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Bilge Tutak’ın “Okyanuslar, Kutuplar ve İklim”, DEÜ- Denizcilik Fak. Deniz İşletmeleri Yönetimi Böl. Bşk. Yrd Onur Akdaş’ın “Deniz Taşımacılığında Çevresel Farkındalık”, Regülasyon Tıbbı Uzmanı / BNR ve IFMANT Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” ve AMBRD Laboratuvarı Kurucusu Dr. M. Baki Yokeş’in “Denizin çığlığı: Müsilaj” başlıklı sunumlarıyla İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına ve Doğaya Etkileri değerlendirildi.

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