Alkoç Grup’ta Kadın İstihdamı Yükselişte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, 6 binden fazla Türk kadını denizcilik sektöründe liman, ofis ya da gemilerde aktif görev alıyor. Türk denizciliğinin yükselen markalarından Alkoç Grup da bu değişime öncülük eden firmalar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 200 kişilik çalışan kadrosuyla faaliyet gösteren Alkoç Grup’ta, kadın istihdam oranı yüzde 10’u geçerken, şirketin yönetim ofisinde bu oran yüzde 40’a kadar ulaştı. Şirkette şu anda 12 kadın farklı birimlerde görev yapıyor. Şirketin büyüme politikaları doğrultusunda bu sayının daha da artması hedefleniyor.

Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç, kadın çalışanların şirkete kattığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünya genelinde kadın denizci sayısındaki artışa paralel olarak, şirketimizde de kadın çalışan oranı hızla artıyor. Türk kadınlarının problem çözme yeteneği ve çalışkanlığı bizi ileriye taşıyor. Uzak Doğu’daki tersanelerde kadınların zorlu işlerde çalıştığını gördüğümde, bu alandaki bakış açım değişmeye başladı. Türk kadınının sağduyusu, dinamizmi ve titizliğiyle uzun soluklu projelerimizde görev alması, mükemmeliyetçi iş anlayışımıza büyük katkı sağlıyor.”

Alkoç Grup’un farklı birimlerinde görev alan kadın çalışanlar arasında şunlar yer alıyor:

Güneş Çelikten – Grup Koordinatörü

Özlem Kütükçü – Muhasebe Müdürü

Melisa Koyuncu – Operasyon Şefi

Şevval Aktaş – Kurumsal İletişim Uzmanı

Emine Can – Satış ve Pazarlama Müdürü

Bahar Uzakova – İdari İşler Sorumlusu

Birsen Avcı – Marka Yöneticisi

Aleyna Çiftçi – Gemi Brokerı

Eser Mumcuoğlu – Proje Yöneticisi

Hatice Negüzel – İdari İşler Elemanı

Ezel Avcı ve Gökçe Alkoç – Stajyer

Şirkette görev yapan kadın çalışanlar, kadın istihdamına verdiği önem nedeniyle Gürhan Burak Alkoç’a teşekkür ederek, “Her geçen gün kadın çalışan sayımız artıyor, bu vizyon için Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber