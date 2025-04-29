Poliport, Başarıya Giden Yolda Genç Sporcuların Yanında

Gençlerin desteklenmesini ve Türkiye’ye yeni sporcular kazandırılmasını öncelikli değerleri arasında gören Poliport’un üç yıldır sponsorluğunu üstlendiği genç yüzücü Berra Aslan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yılın ilk başarısını elde eden Berra Aslan, okullar arası yüzme müsabakalarında Kocaeli ikincisi olarak, Poliport’a ve şehre büyük bir gurur yaşattı.

Aslan’ın elde ettiği başarı için Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, “Üç yılın ardından 2025 yılında da sponsorluğumuzu devam ettirdiğimiz sporcumuz Berra Aslan’ın, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu misyon doğrultusunda, genç yeteneklere katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Berra Aslan’ı tebrik ediyor, başarılarla dolu bir spor kariyerine adım adım ilerlemesini diliyoruz” dedi.

Selçuk Denizhan ayrıca Poliport’un sporu desteklemeye, gençlerin hayallerine ulaşmalarında yanlarında olmaya ve Türkiye’de sporun geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğinin de müjdesini verdi.

Poliport Hakkında:

1971’de kurulan Poliport halihazırda Anadolu yakasında İstanbul’a en yakın ve en büyük liman kompleksi olma özelliğini taşımaktadır. Kocaeli Bölgesi’nde yer alan liman kompleksi rıhtım, iskele ve depolama tesislerinden oluşmaktadır. Stratejik çıkış noktalarına yakın ve gümrüklü sahada, ithalat, ihracat ve her türlü transit ticaret uygulamasına uygun olan Poliport, ana arterlere direkt bağlantı, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 25 dakika, İstanbul’a 30 dakika uzaklık, Osmangazi Köprüsü’ne 400 m mesafe avantajıyla hizmet vermektedir.

1990’lardan bu yana yerli ve yabancı büyük üreticilere ve dağıtıcılara hizmet veren Poliport, Türkiye’de tamamen 3. șahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme hizmeti vermektedir. Mal alım satımı yapmayan tek bağımsız kimyasal depolama terminali olma özelliğini taşıyan Poliport aynı zamanda Türkiye’de sıvı depolama yapan birkaç şirketten biri olma özelliğini taşımaktadır.

Vira Haber