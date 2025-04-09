Alkships, Filosunu Genişletiyor: Avrupa Pazarında Büyüme Hedefi

Alkoç Group bünyesinde faaliyet gösteren Alkships Şirketi, armatörlük, gemi işletmeciliği, lojistik, gemi acenteliği ve uydu haberleşme alanlarında sunduğu kapsamlı teknik ve ticari hizmetlerle dikkat çekiyor. Firma, operasyonel kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda filosundaki nehir gemilerini satarak, yerlerine daha büyük tonajlı full box general cargo tipi gemilerle Avrupa pazarında faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, IACS Class sertifikalı iki yeni gemiyi teslim alarak işletmeye başlayan Alkships, filoyu güçlendirmenin yanı sıra, yük anlaşmaları ve piyasa koşullarına bağlı olarak yeni gemilerle büyümeyi sürdürecek. İşletmesindeki gemi sayısını arttırmayı planlayan Alkships, ofis ve gemi kadrolarını da takviyeler yaparak güçlendirdi.

Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baş. Müh. Gürhan Burak Alkoç konuyla ilgili yaptığı açıklamada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve şöyle devam etti: “NADEV Denizcilik Akademisi ve Alkships Gemi Class, bayrak ve Sörveyörlük ve bağımsız denetim firma yetkililerimiz ile sektöre yeni bir soluk kazandıracağız. Türk firmalarının yurtdışındaki etkinliklerini artırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz”.

Alkoç Group’a bağlı Nadev Vakfı, Denizcilik Akademisi ile hedefindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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