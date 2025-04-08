Samsun İçin Mavi Ekonomi Vizyonu: Hedef 1 Milyar Dolar İhracat, 2 Milyon Turist

Samsun Valiliği koordinesinde yürütülen mavi ekonomi çalışmaları; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ilgili ilçe belediyeleri, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor.



Bölgesel Merkez Hedefi: Türk somonu ve turizmde atılım

Projelerle birlikte Samsun’un Türk somonu üretiminde bölgesel merkez konumuna gelmesi hedeflenirken, kruvaziyer turizmi altyapısı güçlendirilerek yılda 100 bin kruvaziyer turistin kentte ağırlanması amaçlanıyor. Planlamalara göre genel turizm kapasitesi ise 2 milyon turist düzeyine çıkarılacak. Bu hedefler doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projeler şunlar: "Türk Somonu Yetiştiriciliğinde Balık Sağlığı Biyoteknoloji Merkezi.

Kurvaziyer Turizmi ve Akıllı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi.

Kapalı RAS Sistemleri Kurulumu Balık Yetiştirme.

Balık İşleme Atıklarının Sıvı Stimülant Olarak Değerlendirilmesi.

Mersin Balığı Havyar Yetiştirme Model Tesisleri.

Limanda Kruvaziyer Altyapısı için Ek Yatırımlar.

Deniz Tarımı ve Karbon Yakalama Merkezi.

Denizde Yosun, İstiridye, Midye Yetiştiriciliği İle Karbon Emilimi ve Su Kalitesini Artıran Projeler.

Deniz ve İç Su Ekosistemleri İzleme ve Koruma Projesi.

İç Sularda Doğaya Uygun Konaklama Yatırımlarının Hayata Geçirilmesi.

Ayvacık Barajı Rekreasyonel Gelişim Projesi.

Lâdik Gölü Rekreasyonel Gelişim Projesi Fizibilite Raporu.

Vezirköprü-Bafra Bağlantısının Tarihi Tomruk Rotası İle Yeniden Canlandırılması Projesi.

Samsun Akvaryumu Projesi.

Denizde Aktivite Çeşitliliğine Yönelik Yatırımlar.

Potansiyel Yelken Bağlama Yerlerinin Geliştirilmesi ve Yüzer İskele Uygulama."

Vira Haber