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Alman lojistik devi Çin’e kargo göndermeyecek

Alman lojistik devi Çin’e kargo göndermeyecek

Almanya'nın büyük posta ve lojistik şirketti olan Deutsche Post yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının yol açtığı ulaşım zorlukları nedeniyle Çin'e kargo göndermeyi durdurdukları bildirildi.

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Alman posta ve lojistik devi Deutsche Post sözcüsü yaptığı açıklamada Çin, Hong Kong ve Macao'ya yeni korona virüsün yayılmasının neden olduğu ulaştırma, taşıma zorlukları nedeniyle kargo gönderiminin durdurulduğunu belirtti.

Vira Haber

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