Alman lojistik devi Çin’e kargo göndermeyecek

Alman posta ve lojistik devi Deutsche Post sözcüsü yaptığı açıklamada Çin, Hong Kong ve Macao'ya yeni korona virüsün yayılmasının neden olduğu ulaştırma, taşıma zorlukları nedeniyle kargo gönderiminin durdurulduğunu belirtti.

Vira Haber