Alman lojistik devi Çin’e kargo göndermeyecek
Almanya'nın büyük posta ve lojistik şirketti olan Deutsche Post yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının yol açtığı ulaşım zorlukları nedeniyle Çin'e kargo göndermeyi durdurdukları bildirildi.
A+A-
Alman posta ve lojistik devi Deutsche Post sözcüsü yaptığı açıklamada Çin, Hong Kong ve Macao'ya yeni korona virüsün yayılmasının neden olduğu ulaştırma, taşıma zorlukları nedeniyle kargo gönderiminin durdurulduğunu belirtti.
Vira Haber
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.