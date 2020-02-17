Norveç, Türkiye tersanelerine güveniyor

Havila Kyustruten’in CEO’su Arild Myrvoll, “İspanyol Barreras Tersanesi’ne 122 metre uzunluğunda iki gemi siparişi vermiştik. Şirketin mali durumu kötüleşti ve projeyi yürütemedi. Biz de Tersan ile görüştük, iki gemiyi de onlar yapacak” dedi. Türk gemi inşaatında son dönemlerden en yoğun siparişin geldiği coğrafya İskandinav ülkeleri. Norveç’in başını çektiği bu ülkelerden Türk şirketler başta feribot ve yat olmak üzere birçok deniz aracı siparişi alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece tasarımları ile değil, teknolojik altyapısıyla da öne çıkan bu araçlar arasında hibrid feribotlar büyük öneme sahip. Bu konuda hızlı ve zamanında teslim, İskandinav ülkelerinden gelen işlerin de artmasına neden oluyor. Son günlerde Fransa ve İspanya’daki üreticilerin üstlendikleri projeleri zamanında teslim edememesine son örnek ise Türk şirketi Tersan’ın aldığı iki feribot. Norveç’in en önemli deniz taşımacılığı şirketlerinden Havila Kyustruten, geçen yıl İspanya’daki Barreras Tersanesi’ne 2 hibrid feribot siparişi verdi.

İspanyol şirket, girdiği krizi atlatamayınca gemilerin inşasını durdurdu. Norveçli şirket ise bunun üzerine İspanyol firmaya verdiği siparişleri iptal etme kararı aldı ve projeyi Tersan’a verdi.

“Kaliteli ve programa sadık çalışıyorlar”

2021'den itibaren Bergen ve Kirkenes arasındaki klasik yolculukta dört gemi işleteceğini açıklayan Havila Kyustruten’in CEO’su Arild Myrvoll, hali hazırda Tersan’ın kendilerine 2 gemiyi inşa ettiklerini, diğer 2 gemi ile birlikte bu sayının 4’e çıkacağını söyledi.

İspanya’dan geri alınan siparişlerin birkaç hafta içerisinde başlayacağını belirten Myrvoll “Teslimatın 2021 sonuna doğru yapılması planlanıyor. Tersan hem üretim hem de deneyimle bu kapasiteye sahip. İlk 2 geminin inşa durumunu gördükçe umutlanıyoruz. Programa sadık kalıyorlar ve kaliteli iş yapıyorlar” dedi. Barreras’ın mali sorunlarının ve İspanya’daki inşaatın askıya alınmasının Havila için operasyonları etkileyecek zorluklara yol açtığını ifade eden Arild Myrvoll “Sonraki iki gemiyi beklerken, yedek gemileri kullanacağız” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber