Almanya turizmde işbirliğini güçlendirmek istiyor

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ile Ekonomi Bölümü Danışmanı Nalan Bostancıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Sayman Üye Argun Gündüç, Meclis Üyesi Hakkı Deniz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ticarete ve yatırımlara Ege Bölgesi'ndeki limanların büyük katkı sağladığına dikkat çekilirken, turizm yatırımlarının daha da artırılması üzerinde duruldu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA TURİZMDE ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

Ege Bölgesi'ndeki limanlar ve deniz turizmi hakkında Başkan Öztürk'ten bilgi alan Başkonsolos Dr. Rainer Lassig, Türkiye ile Almanya dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirterek, "Almanya'da 3 milyona yakın Türk yaşıyor. Denizcilik ve lojistik alanında Ege Bölgesi'nde yatırımı olan önemli Alman firmaları bulunuyor. İki ülke arasında turizm sektöründe önemli fırsatlar var. Turistler İzmir'e gelince Kemeraltı'nı görmek istiyor. İzmir'in limanının da tıpkı Hamburg limanı gibi merkezde olması turizm için avantaj sağlıyor" diye konuştu.

"KRUVAZİYER GEMİLERİNİ İZMİR'E GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, "İzmir, doğunun en batısında, batının ise en doğusunda yer alıyor. İzmir varlığını limanına borçlu olan bir deniz şehri. Kruvaziyer gemilerinin rotalarını yeniden İzmir'e çevirmesi için çalışıyoruz. Gemilerin şehrimize tekrar geleceğine inanıyoruz. Aliağa bölgemizde 14 liman ve iskele hizmet veriyor. Aliağa çok önemli bir yatırım bölgesi oldu. Konteyner hacmindeki arz ve talebi dikkate alarak, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın akaryakıt tedarik, gemi bakım-onarım gibi farklı işlevlerle donatılarak Alsancak Limanı ile beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çandarlı, Çin'in Yeni İpekyolu Projesi'nde önemli yer tutabilir" dedi.

Yılda 250 bin kişinin ziyaret ettiği Almanya'daki Boot Düsseldorf Fuarı'na her yıl katıldıklarını belirten Öztürk, dünyanın bir numarası olan deniz turizmi ve su sporları fuarında Ayvalık'tan Didim'e kadar Ege Bölgesi'nin su sporları fırsatlarını tanıttıklarını söyledi.

Vira Haber