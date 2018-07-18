Zaviye Rafinerisi Limanı güvensiz liman

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Şerara Petrol Sahası'nda Acacus şirketinden 4 çalışanın kaçırılması sebebiyle üretiminin düşmesinin ardından Zaviye Rafinerisi Limanı'ndan ham petrol ihracatı üzerinde mücbir sebep hali ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada 3 istasyonun boşaltılarak kapatılmasının, sahadaki üretim seviyesinde 125 bin varil gerilemeye neden olduğu aktarıldı.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah yaptığı açıklamada, işçilerin hayatının öncelikli olduğunu ve bu sebeple bazı istasyonları kapatma kararı aldıklarını ifade etti.

Şerare Petrol Sahası'nda geçen cumartesi biri Romanyalı 4 mühendisin silahlı kişilerce kaçırıldığı, aynı gün 2'sinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Vira Haber