Almanya'dan İsrail'e denizaltı satışı soruşturması

Bochum Savcılığı, Alman şirketi ThyssenKrupp ile İsrail ordusu arasında imzalanan denizaltı ve savaş gemisi satış anlaşmasına yolsuzluk ve rüşvet karışmış olma ihitmaline karşı soruşturma başlattı.

Anlaşmaya göre ThyssenKrupp şirketi İsrail ordusu için üç adet "Dolphin" sınıfı denizaltı ve dört korvet gemisi üretecek. Söz konusu anlaşma Temmuz 2017'de Alman hükümeti tarafından onaylanmıştı.

İki milyar dolarlık anlaşmanınn perde arkasında yaşananları soruşturan savcılar, ismi ülkesinde yolsuzluk soruşturmalarına karışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun çevresindeki isimleri de mercek altına aldı. Ancak Netanyahu'nun ismi söz konusu soruşturma kapsamında doğrudan geçmiyor.

Bochum Savcılığı soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermezken, uluslararası medyada çıkan haberler üzerine harekete geçtiklerini belirtmekle yetindi.

Denizaltı ve korvet anlaşmasının İsrail tarafındaki isimlerin rüşvete karıştıkları ve kara para akladıkları şüphesi barındıran İsrail polisi, son iki yıldır konu hakkında benzer bir soruşturma yürütüyor.

Bu doğrultuda Netanyahu'nun aile avukatı David Shimron da rüşvet suçlaması yöneltilen altı isimden biri. Shimron aynı zamanda ThyssenKrupp adına İsrail'de faaliyet gösteren Michael Ganor'un da avukatı.

Rüşvet verdiği suçlamalarından dolayı halihazırda cezaevinde tutulan Ganor cezasının azaltılması için bilgi karşılığı tanık olmayı kabul etmiş, ancak geçen hafta ifadesini değiştirmişti. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre Ganor rüşvet iddialarını reddetti.

9 Nisan'da yapılacak seçimlere az bir zaman kala, adı birçok yolsuzluğa karışan ve yargı kıskacı altındaki işgal devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Almanya'dan ‘kötü haber' geldi. Almanya, İsrail'e denizaltı satışında, Başbakan Netanyahu'nun ortaklarından bazılarının adının rüşvet ve yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

NETANYAHU, KOMİSYON ALMAKLA SUÇLANIYOR

Soruşturma, İsrail'de geçen hafta hükümet karşıtı siyasi parti liderleri, Alman denizaltılarının Mısır'a satışında Başbakan Netanyahu'yu komisyon almakla suçlamasından sonra açıldı.

Soruşturma davası, İsrailli Savunma Bakanlığı görevlilerinin, Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp ile anlaşma imzalamaları için lobi yaptığı iddia edilen Netanyahu'nun yakın ortaklarına yönelik, bir dizi iddiaya atıfta bulunuyor.

Birçoğu 2009 yılına dayanan anlaşmalarda İsrail, ThyssenKrupp'dan milyarlarca şekel (İsrail para birimi) karşılığında deniz araçları ve denizaltıları satın aldı. Bununla birlikte, Netanyahu'nun ortaklarının, kişisel karları için yapılan anlaşmalarda milyonlarca şekel komisyon aldığı şüphesi de var.

Başbakan Netanyahu'nun aile avukatı David Shimron'un da mercek altında olduğu soruşturma, ülkenin batısındaki Köln'ün kuzeyindeki bir şehir olan Bochum başsavcısı tarafından yönetiliyor. Shimron aynı zamanda ThyssenKrupp adına İsrail'de faaliyet gösteren Michael Ganor'un da avukatı.

‘DENİZALTI ALIMLARINDA BAZI ŞÜPHELİ HARCAMALAR KEŞFEDİLDİ'

Rus Sputnik haber sitesi, “İsrail'in denizaltıları ve korvetlerini son yıllarda sipariş ettiği Ruhr Grubunun gemi bölümü olan ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ile bağlantılı olarak silahlanma işleriyle ilgili bazı şüpheli harcamaların keşfedildiğini” bildirdi.

Denizaltı meselesi, ülkenin 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlere az bir zaman kala, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi suistimal suçlarından yargılanabileceğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz salı günü yapılan bir hamlede, İsrail'de eski bir ThyssenKrupp satış temsilcisi olan Miki Ganor, eski ifadesini değiştirerek, davada tanıklık yapmayı kabul etti. Ganor'un fikir değiştirmesi tutuklanmasına neden oldu.

İSRAİL BAŞSAVCILIĞI, NETANYAHU HAKKINDA HER AN DAVA AÇABİLİR

Başsavcı'nın geçen haftaki raporlarında ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun bu olaya karışmış olabileceğini de ortaya koydu.

Netanyahu, 2009 yılında Başbakan seçildikten sonra hisselerini kuzenine sattığını iddia ediyor; ancak, Devlet Savcılığı şu anda Netanyahu'nun anlaşma sırasında “açık bir çıkar çatışması” olduğunu söyleyerek satışla ilgili bir cezai soruşturması başlatmayı düşünüyor.

Handelsblatt gazetesinin haberinde ise soruşturmanın, İsrail'in Alman makamlarından adli yardım talebi doğrultusunda başlatıldığı, savcılığın denizaltıların satışı sırasında rüşvet verilip verilmediğini inceleyeceği kaydedildi.

İsrail polisinin, iki yıldır denizaltıların satışıyla ilgili rüşvet iddialarını araştırdığı ve geçen sonbaharda 6 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan haberde, konuya ilişkin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da polis tarafından dinlendiği aktarıldı.

Şimdi gözler Almanya'nın soruşturmasına çevrildi. Seçimlere az bir zaman kala Almanya'nın soruşturma açacağı haberleri İsrail basınında da büyük yankı buldu. Muhalefet parti liderleri, Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesini istediler.

MISIR'A DENİZALTI SATIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahati öncesi İsrail 12 kanalında katıldığı programda Almanya'nın Mısır'a iki denizaltı satmasına onay verdiği yönündeki iddiaları doğruladı. Alman denizaltılarının Mısır'a satılması konusunu İsrail savunma kurumu liderlerinden gizlediğini inkar etmeyen Netanyahu, "Mısır, Güney Kore ya da diğer ülkelerden her halükarda (denizaltıları) satın alacaktı. Benny Gantz, Yair Lapid özellikle Moshe Yalon ve Gabi Aşkenazi (Mavi-Beyaz ittifakının önde gelen isimleri) devlet sırlarını ortaya çıkarmam konusunda beni zorluyor. Devlet güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bunu açıklayamam." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda geçen hafta yer alan bir habere göre, eski İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad'ın polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a 2 adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini aktarmıştı.

Bu haberin ardından İsrail'de 9 Nisan'daki erken seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen "Mavi-Beyaz" ittifakı Başbakan hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun Mısır'ın Almanya'dan denizaltı almasına onay verdiğine ilişkin iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak İsrail Başbakanı bu iddiaları yalanlamıştı.

Mısır, iki adet Dolphin denizaltısı almak için Almanya ile 2011'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında ilk denizaltı 2016'da, diğeri ise geçen yıl Mısır'a teslim edilmişti.

DENİZALTILARI ÜRETEN FİRMA İLE NETANYAHU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Haaretz'in haberine göre Netanyahu, 2007'de muhalif liderken ABD Teksas merkezli ve yeğeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen Seadrift Coke adlı şirketten hisse satın almıştı.

Denizaltı imalatı için çelik üreten bu şirket, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech firması da söz konusu denizaltıların satışını gerçekleştiren Alman firması "Thyssenkrupp"un tedarikçileri arasında yer alması dikkati çekiyor.

Başbakan Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını ifade ediyor.

Daha önce de aynı firmadan İsrail ordusuna denizaltı alınması üzerine Netanyahu ve ona yakın bazı isimler hakkında soruşturma açılmış ancak savcı Netanyahu'yu bu soruşturmadan aklamıştı.

ThyssenKrupp'tan açıklama

Almanya'da başlatılan soruşturma ile ilgili olarak ThyssenKrupp şirketinden bir temsilci açıklamada bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında şirketin isminin geçmediğini belirten temsilci, İsrail'deki soruşturma başlatıldığı zaman Ganor ile iplerini kopardıklarını ve şirket içinde yürütülen soruşturmada da herhangi bir yolsuzluğa rastlamadıklarını hatırlattı.

Vira Haber