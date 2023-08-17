ALPET Madeni Yağ Bayi Toplantısı İzmir’de Gerçekleşti

Best Western Premier Otel’de gerçekleştirilen toplantıya ALPET Madeni Yağlar Genel Müdürü Önder Cin, ALPET Genel Müdürü Özdilek Coçkun, Madeni Yağlar Satış Direktörü Mehmet Erdemli ile birlikte Türkiye genelinde 21 madeni yağ bayisi katılımda bulundu.

ALPET Madeni Yağ Genel Müdürü Önder Cin tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında, geçmişten günümüze yaşanan sektörel gelişmeler, son dönemde uygulanan iyileştirme çalışmaları ve ALPET markasının potansiyel gücü bayilere aktarılarak, ‘Tercih Edilen İlk Beş Marka’ ve ‘En Büyük Yerli Üretici’ olma yolundaki hedefler açıklandı. 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için yapılan yol haritası doğrultusunda bayilere yönelik satış planlamaları değerlendirildi. Satış yapılanması hakkında sunum gerçekleştiren Madeni Yağ Satış Direktörü Mehmet Erdemli, takım arkadaşı olarak tanımladığı bayilerle karşılıklı olarak iyileştirilmesi gereken konuları ve görev dağılımının nasıl olması gerektiğini aktardı. Toplantı sonrasında 2005 yılında kurulan, günümüzde en modern madeni yağ tesisleri içerisinde yer alan İzmir/Çiğli organize sanayi bölgesindeki ALPET Madeni Yağ Harmanlama ve Dolum Tesisi ziyareti gerçekleştirildi. 20 yıla yakın tecrübesi süresince kaliteden ve istikrardan taviz vermeyerek çalışan üretim tesisinin çalışma mekanizması, kullandığı teknoloji ve potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Tesis ziyareti sonrasında ALPET Genel Müdürü Özdilek Coşkun, Altınbaş Holding yapılanması ve akaryakıt sektöründeki güncel durum ile yeni uygulamalar hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi. 30 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip Sayın Özdilek Coşkun, akaryakıt ve madeni yağ grup şirketleri arasındaki ortak iş birliği ile yakaladıkları sinerjinin önemini vurgulayarak, bu güçle çok daha büyük başarıları hedeflediklerini belirtti. Toplantı programı sonrasında gerçekleştirilen akşam yemeğinde hem şirket yetkilileri hem de bayi yöneticileri geleceğe dair birlik mesajı vererek, 2023 hedefleri için moral ve motivasyon depoladı.

Vira Haber