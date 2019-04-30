Altınay Havacılık, IDEF 19’da yerini aldı

Geçtiğimiz günlerde kalifiye edilen ve dünyada ikinci kez tasarlanan pnömatik dörtlü bomba salanından sonra ülkemizin hızla gelişen hava-kara mühimmat kabiliyetini desteklemek amacıyla bu kez de ikili pnömatik bomba salanı görücüye çıkıyor. Savaş uçakları ve İHA’ların operasyonel kabiliyetini katlayan bu sistemler tek bir istasyonda birden çok mühimmatın taşınmasını sağlayarak hava platformlarının operasyonel kabiliyetini katlıyor. Stratejik ürünler olan bomba salanları çok az ülke tarafından üretilip kalifiye edilebildiğinden, Altınay Salan Ailesi önemli bir boşluğu dolduruyor. Konvansiyonel tipteki piroteknik salanlardan büyük üstünlükler sunan bu sistemler, TF-X gibi 5. nesil platformlarda da kaçınılmaz olarak kullanılıyor. MK-81, MK-82, MK-83 serisi bombalar, HGK-LGK-KGK güdüm kitleri, Minyatür Bomba, TEBER-81 ve 82 gibi geniş bir yelpazedeki mühimmatlar bu sistemlerle taşınıp fırlatılabiliyor.

•Bomba Atar Drone:

Altınay Havacılık, Türkiye’nin döner kanatlı İHA üreticisi olarak ürün gamını hızla geliştiriyor. TSK tarafından başarıyla kullanılan Serçe-1 ve Serçe-2 gözetleme ailesine, mühimmat taşıma kabiliyetli yeni bir ürün ekleniyor. Bu sayede güvenlik güçleri hafif ve mobil sistemlerle tehlikeyi sadece tespit etmekle kalmayıp müdahale etme kabiliyetine de erişerek operasyonel riskleri önemli ölçüde indirgemiş oluyor. Parça tesirli özel olarak geliştirilmiş mühimmatlarla yapılan adaptasyon ve test çalışmaları başarıyla tamamlanan ürün, ilk kez IDEF 19’da görücüye çıkıyor. Bu sistemle müdahalede bulunurken İHA kaybedilmediğinden maliyet avantajının yanı sıra, sahada çok hızlı bir şekilde yeniden mühimmat yüklemesi yapılmak suretiyle tehdit unsurları baskı altında tutulabiliyor. Sistemin TSK’nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden de büyük talep göreceği ve operasyon sahasında mobilize birliklere önemli bir üstünlük sağlayacağı değerlendiriliyor.

•Drone Avlayan Drone:

Altınay Havacılık, Türkiye’nin en büyük çok rotorlu İHA üreticisi olarak ürün gamını hızla geliştiriyor. SSB koordinasyonunda prototip çalışmaları devam eden “Drone Avlayan Drone” sistemi, hava sahalarının sabit ve döner kanatlı İHA tehdidinin bertaraf edilmesinde önemli bir rol oynayacak. Son yıllarda gerek havalimanı, askeri üs ve enerji tesislerinin korunması, gerekse de terörist unsurların İntihar Drone’ları ile yaptıkları saldırılar tüm dünyada bir güvenlik sorunu haline dönüşmekte. Bu gerçeklikten yola çıkan Altınay Havacılık, ülkemizin ihtiyaçları öncelikli olmak üzere özel bir drone avcısı geliştirme çalışmalarına hız vererek ilk prototipi IDEF 19’da sergiliyor. TSK ve SSB koordinasyonunda konsepti geliştirilen sistem, radarlardan aldığı veri ile tehdit unsurunun konumunu tespit ettikten sonra özel algoritmaları ile rota tespiti yaparak harekete geçiyor. Son aşamada yapay zeka ile tehdit unsurunun özelliklerini tespit eden sistem, üzerinde taşıdığı farklı müdahale sistemleri ile tehdidi etkisiz hale getiriyor. Sistemin, SSB ve TSK koordinasyonu ile olgunlaştırılarak önümüzdeki dönemde hizmete girmesi planlanıyor.

•Atılabilir Mini İnsansız Kara Aracı (İKA):

İnsansız Kara Araçları’nın askeri ve sivil amaçlı kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Robot teknolojileri konusunda 25 yılı aşkın deneyimi ile Altınay Havacılık, Çok Amaçlı İnsansız Kara Aracı, Sırtta Taşınabilir Kara Aracı, Maden Robotu, Özel Endüstriyel Robot gibi nitelikli ve geniş ürün ailesine şimdi de Atılabilir Mini İnsansız Kara Aracı’nı eklemeye hazırlanıyor. SSB koordinasyon ve gözetiminde geliştirme çalışmalarının sonuna yaklaşan Mini İKA, IDEF 19’da ilk kez görücüye çıkıyor. Başta Özel Kuvvetler Komutanlığı, Polis Özel Harekat ve Terörle Mücadele birimleri gibi meskun mahalde operasyon yürüten personelin kapalı ve açık mekanlarda istihbari faaliyetleri için önemli bir araç olacak Atılabilir Mini İKA, dayanıklılığı ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Yüksek mesafelerden fırlatılarak bina içleri ve duvar arkalarına gönderilebilen, mağara gibi kapalı alanlarda çok uzun mesafelerde iletişimi kopmadan hareket edebilen, üzerinde taşıdığı düşük ışık kamerası ve termal kamera gibi sensörlerle en zor koşullarda gözetleme ve teşhis yapabilen, LIDAR sensörü ile kapalı ortamların haritasını çıkartabilen sistem sunduğu teknik kabiliyetlerle sınıfının en üstün özelliklerini biraraya getiriyor.

•Elektromekanik Eyleyici:

Altınay Havacılık, elektromekanik eyleyiciler konusunda Türkiye’nin en deneyimli ve en geniş ürün gamına sahip şirketi olarak her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkartmaya devam ediyor. Radar antenlerinin konumlandırılması amacıyla özel olarak geliştirilen yeni doğrusal eyleyici ise çok yüksek pozisyon hassasiyeti, yüksek hız ve ivme değerleri, aynı anda iki eyleyicinin manuel modda dahi senkron çalışmasını sağlayan özel kinematik mekanizması, tüm çevresel ve elektromanyetik koşullara uyumlu elektronik kontrol sistemleri gibi üstün özellikler sunuyor. Altınay Havacılık, geçmişte tamamen yurtdışına bağımlı olunan elektronik sürüş sistemleri konusunda özgün sistemlerle başta TSKGV şirketlerimiz olmak üzere platform üreticilerimizin ihtiyaçlarını Türk mühendisliği ile karşılamanın ve ülkemize stratejik katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

Vira Haber