Altınordu Rıhtımı Kruvaziyer Turizmine Kazandırılacak

Yarım asrı aşkın süredir birçok yük gemisi ve yolcu gemisine hizmet eden ve 2017 yılında liman faaliyetleri durdurulan Altınordu Rıhtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde yeniden hareketlendiriliyor. Ünye’de yapılan yatırımla birlikte Ro-Ro, kruvaziyer ve konteyner gemileri ile dünyaya açılan liman gibi Altınordu rıhtımına da can geliyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Proje tamamlandı, buraya Ünye’de olduğu gibi kruvaziyerler yanaşabilecek” dedi.



Rıhtım ve iskele uzatılacak

Altınordu Rıhtım Rehabilitasyon Projesi kapsamında mevcut 270 metre uzunluğunda bulunan rıhtım güçlendirilecek ve 140 metre ilave rıhtım yapılarak 410 metrelik rıhtım ve iskele haline dönüştürülecek. Toplamda 3 bin 900 metrekare alanda oluşturulacak olan projede yat ve yolcu teknelerinin bulunacağı alanlar da yer alacak.



“Şehrimiz için önemli bir yatırım olacak”

Yapılacak olan yatırım ile Altınordu Rıhtımının kruvaziyer gemilerine elverişli hale geleceğini ifade eden Başkan Güler, bu projenin Ordu için önemli bir yatırım olacağını belirtti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Ünye’ye artık Ro-Ro gemileri ile birlikte kruvaziyer gemileri de geliyor. Aynı şeyi Altınordu rıhtımını uzatarak yapacağız. Proje tamamlandı, bitti. Bu proje ile birlikte Ünye’de olduğu gibi Altınordu rıhtımına kruvaziyerler yanaşabilecek. Yeni dönemde burada hızlı bir çalışma yaparak limanı büyütüp kruvaziyer turizmi için gerekli olan tüm çalışmayı yapacağız. Ünye Limanı’nda bu çalışmaları yaptık. Altınordu ilçemizdeki limanda da bunları yapacağız. Bu hem şehrimiz için hem de gelecek için önemli bir yatırım olacak.”

Hem turizm hem de ekonomi canlanacak

Öte yandan yapılacak olan proje ile birlikte kruvaziyer gemilerinin uğrak noktası olacak olan Altınordu’da hem deniz turizmi canlandırırken hem de Ordu’nun ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanacak.

Vira Haber