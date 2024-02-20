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Kayıp Mürettebat Bandırma Körfezi’nde Aranıyor

Kayıp Mürettebat Bandırma Körfezi’nde Aranıyor

 Marmara Denizi’nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma Körfezi’nde devam ediyor.

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Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için çalışmalar, 5. günde de dört koldan devam etti. Bandırma merkezli 911 Arama Kurtarma Derneği, Bandırma Körfezi’nde gün boyu arama çalışması yürüttü. Ekipler, Karşıyaka ile Tatlısu Mahallesi arasına yoğunlaşarak, denizin üzerinde arama çalışmasını sürdürdü. Ekipler tarafından çevredeki koylar ve kayalıklar deniz araçlarıyla detaylı şekilde incelendi ancak Bandırma Körfezi’nde yürütülen çalışmalar 5. günde de bir sonuç vermedi.
Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, 911 Arama Kurtarma Derneği’nin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Vira Haber 

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