GMO 49. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, başkanlık divanı seçimi ardından başlayan Genel Kurul, gündemin okunması, görüşülmesi ve kabulü ile devam etti.

Genel Kurul’a, TMMOB GMO İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli, Antalya Şube Başkanı Mustafa Cin, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın, Türk Loydu Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Yaşar Canca, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut ve Başkan Yardımcısı Özgür Doğan Güneş, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Zorlu, GMO 45.,46.,47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve GMO üyeleri katılım sağladı.

Divan Kurulu’na Mustafa Özgür Üstüner, Ahmet Yalvaç, Caner Bahadır ve Samed Öztürk oy birliği ile seçildi. Genel Kurul açılış konuşmasını yapmak üzere 48. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu söz aldı. Hüseyinoğlu yaptığı konuşmada, Erzincan İliç altın madeninde yaşanan kazayı hatırlatarak, “Mühendislik disiplininden ayrılma nedeniyle yüz binlerce insan ve hayvan zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya. İnsanımıza hoyrat, doğamıza hoyrat toplum ve devlet yapısı felaketler getirecektir” dedi. İnsanı merkezine koyan, sosyal devlet ile yönetilen bir yönetim sergilemeliyiz diye belirten Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

“Meslek odalarının sorumluluk ve görevleri arttırılmalıdır”

“Bizler; TMMOB, Odamız ve sivil toplum kuruluşları olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 6 Şubat 2023 depremi göstermiştir ki rant uğruna esnetilen ya da uygulanmayan mühendislik kuralları on binlerce insanımızın ölümüne sebep olmuştur. Var olan deprem yönetmeliklerinin kontrolünde TMMOB’a bağlı mühendislik ve meslek odalarının sorumluluk ve görevleri arttırılmalıdır. Denizlerde yaşanan kazalar önlenebilir kazalardır. Bakım tutumu uluslararası klas kurallarına göre yapılan, denize elverişlilik kontrolleri eksiksiz yapılan gemilerin riskli zamanlarda seyir yaptırılmaması büyük önem arz etmektedir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız kazalar hem insanımıza hem denizcimize ve mesleğimize büyük kayıplar verdirmiştir. Biz GMO olarak denizci paydaşlarımızla bu konuda çalışma yapmak, kazaların önüne geçmek için buradayız ve mücadelemizi vereceğiz. 48. Dönemde beraber çalıştığımız yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.”

Genel Kurul, İzmir Şube Başkanı Merdan Şerefli, Antalya Şube Başkanı Mustafa Cin, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Yaşar Canca, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut ve konukların konuşmalarıyla devam etti. Ardından çalışma raporunu sunmak üzere 48. Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Faruk Sarı ve mali raporu sunmak üzere 48. Dönem Sayman Üyesi Abdullah Furkan Gemiköz ve denetleme raporunu sunmak üzere 48.Dönem Denetleme Kurulu Üyesi Arş. Gör. Dr. İsmail Yalçın kürsüde yer aldı.

Tüm gündem başlıklarının değerlendirilmesi ve adayların okunmasıyla 49. Dönem Olağan Genel Kurul tamamlandı. Seçimler ise TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Merkezi’nde 18 Şubat 2024 tarihinde düzenlendi.

Vira Haber