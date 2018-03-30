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ALTO Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı

ALTO Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.

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 Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Adnan Saka hakkında yakalama kararı  çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka'yı evinde gözaltına aldı. Ekiplerin, ALTO'da ve Saka'nın evindeki araması devam ediyor.

Vira Haber

 

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