ALTO Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka'yı evinde gözaltına aldı. Ekiplerin, ALTO'da ve Saka'nın evindeki araması devam ediyor.

Vira Haber